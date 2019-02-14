داماك العقارية تعلن النتائج المالية الأولية لعام 2018

أعلنت شركة داماك العقارية دبي نتائجها الأولية للسنة المالية 2018. وقد سجلت إيرادات إجمالية بقيمة 6.1 مليار درهم إماراتي، فيما بلغت قيمة الأرباح الصافية 1.2 مليار درهم إماراتي. فيما بغلت قيمة المبيعات المحجوزة للعام ذاته 4.3 مليار درهم إماراتي. وبلغت قيمة إجمالي أصول الشركة 25.2 مليار درهم إماراتي. كما بلغت قيمة حقوق المساهمين 14.1 مليار درهم إماراتي، وذلك حتى 31 ديسمبر 2018.

وخلال السنة المالية ذاتها، سلّمت داماك 4,100 وحدة ، وهو أكبر عدد من الوحدات تُسلمه الشركة في عام واحد. وتوزّعت الوحدات السكنية التي تمّ تسليمها بين برج ”داماك تاورز من باراماونت هوتيلز آند ريزورتس دبي“، و“داماك هايتس“، و“داماك ماجستين“ وبرج ”أفانتي“، إضافة إلى عدد من الفلل والمباني متوسطة الارتفاع في مجمع ”داماك هيلز“ السكني.

وشهد العام 2018 اكتمال بناء عدة مرافق واستضافة عدد من الفعاليات في مجمع ”داماك هيلز“ السكني، بينما تواصل ازدياد أعداد السكان والمحلات التجارية حتى نهاية العام الماضي، بلغ عدد الوحدات التي تم تسليمها في المجمع ذاته 4,000وحدة، هذا فيما تتواصل عمليات البناء في مرافق أخرى تتضمن مرافق صحية وترفيهية، ومنطقة تجارية، وساحة تزلج بمساحة 2,000 متر مربع.

وتواصل الشركة أيضاً أعمال بناء مشروع أكويا أوكسجين ، ثاني مجمع سكني لداماك في دبي. وقد شهد العام الماضي منح عقود للمشروع بقيمة 6 مليارات درهم.

وقال حسين سجواني رئيس مجلس إدارة شركة ”داماك العقارية: ”لقد عملنا عن قرب مع شركائنا للوفاء بالتزاماتنا، ونحن سعداء بالإنجازات التي حققناها خلال 2018. كما أننا فخورون بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة والمبادرات الحكومية التي تقدم الدعم في سبيل تحسين أوضاع قطاع العقارات في الدولة“.