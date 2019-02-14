”مازيراتي“ تجتمع بالهيئات الحكومية والنقابية لمناقشة مستقبل مصنعها في مودينا

التقى هيرالد جاي ويستر، الرئيس التنفيذي لشركة ”مازيراتي“، في مكاتب ”مازيراتي“ بشارع شيرو مينوتي في مودينا، مع بالما كوستي، المستشارة الحكومية للأنشطة الإنتاجية في إقليم إميليا رومانيا، وجيان كارلو موزاريلّي، عمدة مودينا، بالإضافة إلى ممثلي النقابات، لمناقشة مستقبل مصنع ”مازيراتي“ في مودينا.

وأكدت هذه الاجتماعات على الرسالة الاستراتيجية للمصنع التي نصت عليها خطة ”مجموعة فيات كرايسلر آوتوموبيلز“ الصناعية عام 2018، والتي يجري العمل على إعادة مراجعتها حاليًا، حيث سيتم تكريس المصنع لإنتاج السيارات الرياضية العالية الأداء والتقنية انسجامًا مع قيم وتقاليد ”مازيراتي“ التي تمارس نشاطها في مودينا منذ عام 1939.

ويساعد ذلك على توظيف خبرات فريق إنتاج سيارات ”مازيراتي“ التي تتطلب إمكانيات ودورة تصنيع خاصة يتضافر فيها الابتكار والحرفية مع الاهتمام الصارم بالتفاصيل وتطبيق أعلى معايير الجودة، ليتم تصنيع منتجات حصرية فريدة تمثل فخر الصناعة الإيطالية حول العالم.

وتتضمن الخطة تحديث وتجديد خطوط الإنتاج بدءًا من الخريف القادم. وسيتم خلال النصف الأول من العام المقبل إطلاق أول النماذج الإنتاجية لطراز جديد كليًا من سيارات ”مازيراتي“ الرياضية.

وشدد الرئيس التنفيذي لمازيراتي على الدور المحوري لمصنع مودينا ضمن خطة ”مازيراتي“ الصناعية 2018 – 2022، وأكد استمرار الإنتاج وتطبيق الخطة التي تسعى لتحديث وتجديد خطوط الإنتاج تمهيدًا لإطلاق الطرازات الجديدة.