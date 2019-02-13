داميان يتوقع قدرة الجزيرة على مجاراة غياب لاعبي التشكيلة الأساسية في دوري الخليج العربي

ستشهد مباراة فريقي الجزيرة والفجيرة غداً الخميس غياب أربعة لاعبين من تشكيلة الجزيرة الأساسية ومن بينهم المهاجم علي مبخوت، لكن مدرب الفريق داميان هيرتوغ مطمئن من قدرة فريقه على تحقيق الفوز معرباً عن إعجابه الكبير بروح التعاون بين اللاعبين الذي التمسه خلال التدريبات.

وسيغيب عن المباراة نتيجة الإيقاف ثلاثة لاعبين من فخر أبوظبي وهم سيباستيان سياني لاعب خط الوسط والمدافع سالم العيدي وقلب الهجوم علي مبخوت في حين لا يزال لاعب خط الوسط محمد جمال مصابا. ومع ذلك، يعتقد هيرتوغ أن لاعبيه أكثر قدرة على مجاراة الغياب ضد الفجيرة، والذي يحتل حالياً المركز الثاني عشر مقابل المركز الثالث للجزيرة.

وفي معرض تعليقه عن غياب بعض لاعبي الجزيرة خلال كلمته في المؤتمر الصحفي قبيل المباراة قال هيرتوغ: ”من المؤسف أن بعض لاعبي الفريق موقوفون عن اللعب أو مستبعدون بسبب الإصابة ولن يتمكنوا من اللعب في مباراتنا مع الفجيرة يوم الخميس، وعلى رأسهم هداف الفريق علي مبخوت“.

وأضاف: ”يجب علينا أن نتعامل بإيجابية وأن نحافظ على معنويات الفريق مرتفعة، لأن لدينا فريق متكامل ويمكنه مواجهة الفرق الأخرى على الرغم من غياب بعض اللاعبين من التشكيلة الأساسية. قمنا خلال الأسبوع بتطبيق إستراتيجية محكمة ليتمكن الفريق من اللعب بشكل طبيعي رغم النقص في اللاعبين الأساسيين، ونتطلع إلى كسب جميع النقاط الثلاث ضد الفجيرة.“

وأضاف: “ كان أداء الفريق رائعاً بشكل عام خلال التدريبات وأعجبي اندفاعهم وتعاونهم وتطبيقهم للخطة التي وضعناها، كما أظهر جميع اللاعبين خلال التدريبات أخلاق رياضية عالية والتزام كبير بتحقيق نتائج أفضل. أضف إلى ذلك استعدادهم الدائم لتحسين مستوى أداء اللعب يومياً إلى جانب الروح الرياضية التي يتمتع بها كافة أعضاء الفريق وهو ما يزيد إعجابي بهم جميعاً.“

وأعرب هيرتوغ عن قلقه من التهديد الذي يمكن أن يشكله خصمه على الرغم من الفرق الكبير بـينهم بالنقاط في المجموع العام للدوري والبالغ 15 نقطة.

وقال الهولندي ”لا توجد مباريات سهلة في هذا الدوري، نحن لا ننظر لفارق النقاط بيننا وبين الفرق التي نتقدم عليها في المجموع العام كي لا نستهين أبداً بقوة خصومنا. لقد تغير مدرب الفجيرة، وهذا سيزيد من ثقة اللاعبين وعلينا أن نكون مستعدين لمثل هذا النوع من المواجهات.“

وإذا ما فاز الجزيرة يوم الخميس في التحدي سوف يعود بقوة للتنافس على اللقب هذا الموسم، ولكن هيرتوغ أكد مجدداً على أهمية عدم ممارسة أي ضغط على الفريق للفوز بلقب دوري آخر هذا الموسم.

وصرح هيرتوغ: ”إذا كانت جميع أهدافك مرتبطة بالفوز بالدوري، سيشكل هذا ضغطاً كبيراً على الفريق. لقد قدمنا أداءً جيدًا حتى الآن ولدينا طموح للفوز بكل المباريات. هدفنا الرئيسي هو تحسين أداء اللعب وبناء الفريق لهذا العام والمستقبل.“

ومن جانبه أكد لاعب الوسط الهولندي ناصر بارازيت أن الفريق مستعد للتحرك والعودة بقوة بعد هزيمته الأخيرة مضيفاً: ”إنها مباراة مهمة ولدينا ثلاث نقاط لنقاتل من أجلها، ولابد أن نخرج إلى ساحة الملعب ونحقق الفوز، وأنا واثق من قدرتنا على فعل ذلك.“