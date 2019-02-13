الإمارات تقتنص ميداليات 3 وضعيات وذهبية 10 متر مسدس من نصيب لاتفيا

حصد لاعبو منتخب الإمارات الوطني للرماية جميع ميداليات منافسات مسابقة الرماية ضمن فئة ”R7” 50م رجال بندقية 3 وضعيات (رقود، ارتكاز، وقوف)، فيما حقق اللاعب اللاتفي ”جيناديس سيشفس“ الميدالية الذهبية في منافسات فئة ”P1“ 10م رجال مسدس وضع وقوف، وذلك خلال ثاني أيام فعاليات دورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر، الحدث الرياضي الأهم من نوعه على ألعاب الإعاقة الحركية والبتر والمؤهل لدورة الألعاب البارالمبية في طوكيو 2020، والذي تستضيفه الشارقة حتى 16 فبراير الجاري.

وضرب الرامي عبد الله سلطان العرياني، مجدداً، موعداً مع المجد، محققاً رقماً قياسياً جديداً لدولة الإمارات العربية المتحدة بفارق ثلاث نقاط عن رقمه البارالمبي القديم الذي أحرزه في بطولة العالم للرماية التي أقيمت في المانيا عام 2014 ضمن منافسة ثلاثة اوضاع 50 متر رجال وكان 1175 نقطة، ليكسر الرقم السابق بواقع 1178 نقطة جديدة، ويهدي بلاده الميدالية الذهبية الثانية في البطولة محرزاً دقة تصويب 1178–64X.

في الوقت نفسه، حصل اللاعب عبيد الدهماني على المركز الثاني حاصداً الميدالية الفضية بدقة تصويب 1131-38X، فيما حقق مواطنه البطل عبدالله سيف العرياني المركز الثالث محققاً الميدالة البرونزية بدقة تصويب 1121-39X .

10 متر مسدس

على صعيد منافسات فئة ”P1“ 10م رجال مسدس وضع وقوف، حقق متسابق دولة لاتفيا ”جيناديس سيشفس“ الميدالية الذهبية والمركز الاول بدقة تصويب 543-8X، فيما انتزع البطل يعقوب الزرعوني المركز الثاني محققاً الميدالية الفضية بدقة تصويب 534-4x، ليكتفي مواطنه الرامي سعيد الطنيجي بالميدالية البرونزية بدقة تصويب 524-5x.

عبدالله العرياني: سعيد بتحقيقي رقماً قياسياً جديداً هنا من الشارقة

قال عبدالله العرياني“: يعتبر هذا الرقم الجديد الذي أشعر بسعادة غامرة في تحقيقه هنا على أرض الشارقة، انجازاً شخصياً لي ولبلدي دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم يكن ليتحقق لولا الدعم والتشجيع من قيادة دولة الامارات العربية المتحدة التي وجهت بتوفير مختلف أصناف الدعم والمتابعة لذوي الاحتياجات الخاصة لا سيما الرياضيون منهم، ومما لا شك فيه أنني سأواصل السعي من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات التي تليق بدولة الامارات العربية المتحدة ورياضة ذوي الإعاقة في جميع المنافسات والبطولات المحلية والقاريّة والعالمية“.

مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة دور فاعل

وعلى هامش البطولة، استضافت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بحضور سعادة ندى عسكر النقبي، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، عدداً من اللاعبات من مختلف أنحاء العالم من المشاركات في البطولة وعدداً من لاعبات نادي الشارقة لرياضة المرأة، وذلك بهدف الاستفادة من المرافق والملاعب والصالات التي تحتضنها المؤسسة، بغرض الاستعداد للمنافسات التي تستضيفها البطولة، والتجهيز البدني والفني رفقة الطواقم التدريبية للفرق المشاركة، حيث وفّرت المؤسسة كافة التحضيرات لاستقبال ضيوف الإمارة طيلة أيام الحدث الرياضي الأبرز على المستويين الإقليمي والعالمي.