فندق “جراند حياة أبوظبي فندق ومساكن لؤلؤة الإمارات” يطلق خطة عام 2019

كشفت إدارة فندق “جراند حياة أبوظبي فندق ومساكن لؤلؤة الإمارات” ذو الخمسة نجوم، والذي افتتح أبوابه العام الماضي، عن عزمها الارتقاء بتجربة السياحة والسفر إلى العاصمة الإماراتية معلنةً خطة عملها للعام 2019، والتي تشمل إطلاق عدد من المنتجات السياحية الجديدة والجولات التعريفية لضيوف الفندق ضمن العاصمة أبوظبي، وذلك بالاستفادة من موقع الفندق في قلب العاصمة الإماراتية على ضفاف كورنيش أبوظبي، حيث يبعد مسافة 35 دقيقة بالسيارة عن مطار أبوظبي الدولي ومتحف اللوفر أبوظبي، ومسافة خطوات من أهم معالم أبوظبي مثل قصر الإمارات والقصر الرئاسي وصرح زايد المؤسس، وتتضمن خطة العمل الجديدة إضافة 3 وجهات طعام جديدة، بهدف إثراء محفظة المطاعم في الفندق والارتقاء بمشهد الضيافة.

وحول خطة عمل الفندق الجديدة قال جوليان جونزالفيس، مدير عام فندق “جراند حياة أبوظبي فندق ومساكن لؤلؤة الإمارات”: ” لقد استقطب الفندق منذ افتتاحه السياح ومسافري الأعمال من المقيمين في الإمارات ومن كافة أنحاء العالم، ووضع بصمة حقيقية على خارطة السياحة والفنادق في أبوظبي، وإنني فخور بالإنجازات التي نجح الفندق بتحقيقها حتى الآن، وأترقب في غاية الحماس المزيد من النجاحات، وذلك اعتماداً على المنتجات السياحية والمرافق الجديدة التي سوف نطلقها”

هذا وكان الفندق قد احتضن منذ افتتاحه في شهر يونيو الماضي، العديد من الاجتماعات الحكومية، والمناسبات والحفلات والفعاليات، وذلك ضمن قاعة ’البطين‘ التي تبلغ مساحتها 1,040 متراً مربعاً، وغرف الاجتماعات التي يبلغ عددها 12، وتمكن فندق “جراند حياة أبوظبي فندق ومساكن لؤلؤة الإمارات” من حصد عدد من الجوائز والألقاب كجائزة “أفضل فندق للإقامة” لعام 2018 من مجلة ’بيزنس ترافيلر‘، كما تم تصنيف حوض السباحة ذي الـ50 متراً ضمن قائمة “أفضل 50 نشاط في أبوظبي”، كما فاز مطعم فيرسو مؤخراً بجائزة “أفضل مطعم جديد في أبوظبي” للعام 2018، ويشتهر الفندق بديكورات من الرخام وخشب البلوط، وتحمل توقيع شركة ’إل دبليو ديزاين‘ الحائزة على العديد من الجوائز، ويمتلك تراساً فسيحاً يطل على الخليج العربي.