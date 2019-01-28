اطلاق شركة ” بن عرار- ايستيلو ” العالمية لادارة الفنادق والمنتجعات

أبرمت شركة ” بن عرار” القابضة الاماراتية اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة إيستيلو الاسترالية، جرى بمقتضاها تأسيس شركة ” بن عرار – ايستيلو” العالمية لإدارة الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية .

وجاء اطلاق الشركة الجديدة، في اجتماع عقد في أبوظبي مؤخراً حضره سعادة عمير سعود بن عرار الظاهري رئيس مجلس ادارة شركة بن عرار القابضة وأمل بوسلامة من شركة بن عرار القابضة، و بول أوغلفيو و كليفورد أولسون من مجموعة إيستيلو الاسترالية .

وقد وجد ممثلو كلا الشركتين فجوة في العديد من أسواق العالم والتي تحتاج إلى إدارة فندقية مهنية محترفة، مدعومة بنتائج قوية مع اختيار أفضل امتياز للعلامات الفندقية التجارية حول العالم.

ومن خلال الخبرة الدولية الواسعة التي يتمتع بها المدير التنفيذي كليفورد أولسون، ستعمل الشركة الجديدة نيابة عن مالكي الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية على افتتاح وتشغيل وتقديم تجارب رائعة للنزلاء والموظفين والمجتمع، مع توفير عوائد قوية للملاك.

وتعليقاً على توقيع هذه الاتفاقية، قال سعادة عمير سعود بن عرار الظاهري، رئيس مجلس ادارة شركة بن عرار القابضة: “أجرينا اتصالات مع العديد من ملاك الفنادق الذين يسعون للحصول على المشورة بشأن خيارات الإدارة، والذين أجابوا بأنهم لا يملكون أي خيار سوى التنازل عن ادارة فنادقهم لشركات السلاسل الفندقية ، والواقع فإن ما نقدمه هو استراتيجية إدارة موجّهة مباشرة إلى الملاك”.

ومن جهته، قال كليفورد أولسون، الرئيس التنفيذي للشركة الجديدة: “أنا متحمس للعمل مع سعادة عمير الظاهري وشبكته الواسعة من مديري ومالكي الأصول الفندقية لتحقيق نتائج رائعة”.

ومن الجدير ذكره أن سعادة عمير الظاهري يمتلك شبكة واسعة من المعارف في مجال الضيافة، ومن خلال عمله في مجال الاستثمار العقاري، يُمكنه إتاحة العديد من الفرص لتطوير الفنادق والمنتجعات الموجودة في محفظة عقارات معارفه الحالية.

ومن جانب آخر تمتلك مجموعة إيستيلو حالياً 6 فنادق في جميع أنحاء أستراليا، والتي تتنوع ما بين الفنادق الجاهزة ، أو بانتظار تصريح الموافقة على التطوير، جنباً إلى جنب مع وجود العديد من المفاوضات لادارة عدد من الفنادق الاخرى في عدة مناطق حول العالم.

ومن جانب آخر، يتمتّع كليفورد أولسن بشهرة واسعة كخبير فندقي عالمي، مع خبرة تمتد لأكثر من 30 عاماً في مجال الإدارة العليا، وتتنوع خبرته بين إدارة فنادق الشركات، فنادق المطارات، المنتجعات والشقق الفندقية.