داهوا للتكنولوجيا تُطلق نظام حلول” قلب المدينة ” HOC الأول من نوعه بالعالم

أطلقت شركة داهوا للتكنولوجيا، المتخصصة بحلول وخدمات كاميرات المراقبة والحماية، إستراتيجيةو نظام حلول ” قلب المدينة”HOC للأسواق الخارجية وذلك من خلال مشاركتها بمعرض “إنترسك دبي 2019”. و حضر حفل الإطلاق أبرز خبراء صناعة حلول المراقبة و الأمن، و ممثلين عن شرطة دبي، والعديد من عملاء داهوا و وسائل الإعلام. يوفر المحرك الذكي نظام استشعار كامل قادر على قراءة بيانات المدينة ونبضها لخدمة المدن والشركات والأفراد من خلال كاميرات وبرامج فيديو ذات تقنية ودقة عالية.

يوفر نظام “قلب المدينة” HOC تصميماً متطوراً معتمداً على تزويد المدن بأربع قدرات و تقنيات كافية لدفع التنمية الحضرية وتحقيق الكفاءة المطلوبة وزيادة و تعزيز الخبرات. حيث يجمع هذا النظام بين ابتكارات شركة داهواالتقنية عالية الجودة، والتخطيط عالي مستوى ، وتصميم شبكة مُفصل و دقيق، ورؤوس تشغيل حساسة لتعزيز تطوير المدن الذكية بإستخدام حلول متكاملة كالذكاءالاصطناعي ، والفهم العميق للمشاكل و حلولها، ونظام IoT بهدف توفير حلول لكل إحتاجات المدن الذكية لتطوريها وجعلها أكثر ذكاء. و قد إعتمد النظام أُطر و تصميم متعمق و مدروس لتوفير حلول للعملاء من خلال بناء و تشغيل علمي و منظم بمنظور عالمي.

إفتتح السيد ” شن تشان” المدير العام لشركة داهوا للتكنولوجيا في الشرق الأوسط حفل الإطلاق بكلمة ترحيبية و علق على أهمية إطلاق إستراتيجية و نظام حلول ” قلب المدينة” في منطقة الشرق الأوسط قائلاً: ” نحن فخورون بإطلاق ” قلب المدينة” HOC في منطقة الشرق الأوسط، حيث يُؤكد هذا الحدث على دور و أهمية شركة داهوا للتكنولوجيا بقيادة و دفع عملية تحول المدن لإستخدام الحلول الذكية للمحافظة على أمنها، و أيضاً تفانينا و تكريس خبراتنا على المدى الطويل لخدمة سوق الشرق الأوسط من خلال هدفنا الأساسي و هو توفير مجتمعات أكثر أمناً و ذكاءً”.

قامت شركة داهوا للتكنولوجيا بإطلاق نظام ” قلب المدينة” HOC لأول مرة في الصين خلال العام الماضي في معرض الصين للأمن والسلامة، ويقدم النظام محرك مدعوم بالكامل بأجهزة استشعار عالية الحساسية، و أجهزة حوسبة و برمجة عالية التقنية، و نظام إيكولوجي كامل ليعمل كمحرك للمدن و كقلب قادر على استشعار نبض المدينة و بياناتها لقيادة تطور صحي و منظم. هذا و يعمل نظام ” قلب المدينة” على خدمة المدن الذكية الحديثة و الشركات الصناعية و التجارية الكبرى.

و قام السيد ناش تشانغ، خبير الحماية العامة للأسواق الخارجية بشركة داهوا للتكنولوجيا، بإعطاء معلومات مفصلة عن نظام قلب المدينة” HOC قائلأ: ” شهدت المدن الذكية نموا سريعا في السنوات العشر الماضية، ودخلت مرحلة جديدة من التنمية من خلال نظام” المدن الذكية 2.0″. ومع ذلك ، لا تزال العديد من المشاكل والتحديات دون حل ، و منها: الإستشعار و الذكاءالجزئي، وكيفية تخزين المعلومات والتهديدات الأمنية الخطيرة و المتكررة للشبكة تعتبر أبرز التحديات. و في الوقت نفسه ، أصبح الاستفادة من الموارد والبيانات الجديدة للمدينة، للمساعدة في صنع القرارات في مجال البناء والتخطيط الحضري موضوعا رئيسيا تطرحه المدن الذكية للمعالجة. و أضاف “تشانغ” لحل هذه المشاكل، طرحنا نظام ” قلب المدينة” HOCالذي طورناه من خلال الإستفادة من المئات من المشاريع الناجحة و عالية التقنية بالعديد من المدن الذكية. نعتقد ان نضج و تطور تقنيات هامة مثل: الذكاء الإصطناعي A1 و نظام المعلومات الكبيرة و نظام حوسبة كلاود و IoT ونظام 5G، سيمكننا من تطوير نظام المدن الذكية 3.0، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على حياتنا و سيُحدث تغييرات كبيرة”.

تعدد منتجات و حلول شركة داهوا للتكنولوجيا لتشمل : الحلول الذكية الجديدة للصناعات المتعددة بما في ذلك IA (الخوارزمية الذكية)، وتقنية الفيديو كلاود ، و حلول حماية ذكية لصناعة التجزئة ، والخدمات المصرفية الذكية ، والطائرات بدون طيار Drone، والمجمعات الصناعية الذكية ،والهواتف الذكية، و كاميرات الحماية باستخدام الحرارة و الضوء القطبي و البانورامي و الثيرمال، بالإضافة الى تقنية HDCVI 5.0، و منتجات علامة Imou المخصصة للأفراد. و تقدم داهوا أنظمة حماية و أمن تقنية للشركات التجارية و المصانع و شركات الطاقة و المدن.

ستواصل داهوا للتكنولوجيا عملها الدوؤب من خلال التركيز على الابتكار التكنولوجي ،و الدراسات المتعمقة للصناعة ، و التوجهات التكنولوجية الحديثة لتحقيق الحلول الشاملة للمساعدة ببناء مدن أكثر أمنا و ذكاءً.