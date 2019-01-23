مرسى ياس مارينا أبوظبي يطلق جملة من العروض استقبالاً للعام الجديد

أعلنت إدارة مرسى ياس مارينا أبوظبي الوجهة الترفيهية في أبوظبي، والتي تضم 277 مرسى للسفن وعدداً من المطاعم والمنتجعات السياحية ومراكز اللياقة البدنية، عن إطلاقها باقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات ووجهات تناول الطعام في الخارج استقبالاً للعام الجديد، والتي تستقطب العائلات من المواطنين والمقيمين في الإمارات وضيوف العاصمة أبوظبي من كافة أنحاء العالم، ويضم مرسى ياس مارينا مراكز اللياقة البدنية والمنتجعات الصحية ، إلى جانب مراكز الرياضات المائية و القوارب وملاعب الأطفال والنافورة المائية الموسيقية.

هذا ويقدم مطعم ذا سين في مرسى ياس مارينا العديد من الخيارات الصحية على مائدة الفطور كل يوم من الساعة 8 صباحاً ولغاية 12 ظهراً، وأما مطعم أكواريوم الشهير والمتخصص بالمأكولات البحرية يقدم حسومات على كافة ابتكارات المطعم من المشروبات بين الساعة 12 ظهراً و7 مساءً ، ويقدم مطعم ’آيرس‘ أيضاً حسومات على قائمة مختارة من المشروبات والوجبات يومياً، كما يقدم مطعم ديابليتو من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 5 عصراً ولغاية الساعة 7 مساءً عروض فترة غروب الشمس والتي تتضمن الحصول على عدد 2 من البيتزا بسعر واحدة، إلى جانب الحصول على طبق تاباس مجاني مع كل ثلاثة أطباق وغيرها من العروض على المشروبات

كما يقدم مطعم ذا سين عرض غداء العمل أيام الأربعاء من الساعة 12 ظهراً ولغاية الساعة 3 بعد الظهر حيث يبدع الشيف البارع سيمون ريمر بإعداد قائمة طعام فريدة تضمن للضيوف الاستمتاع بألذ النكهات كل يوم أربعاء حيث يقدم غداء مؤلّف من طبقين مقابل 75 درهم إماراتي فقط ،بما فيها أطباق محضرة على طريقة المطعم المميزة مثل كارباتشيو لحم البقر وبلح البحر الطازج، وتشمل خيارات الوجبات السريعة باقة من السندويشات اللذيذة بدءاً من سندويش لحم البقر وصولاً إلى لفائف كوكتيل الروبيان الشهية مع حساء اليوم، إلى جانب البطاطا أو السلطة، وأما مطعم مستر مياغيز فيقدم لضيوفه باقة من المشروبات التايلاندية المحضرة من عصير الفاكهة الطازج مثل مشروب الفاكهة المنعش “كومودو دارجون” وغيرها من الخلطات الكلاسيكية والتي تبدأ من 25 درهم إماراتي.

ولأمسية يوم أحد مميزة يقدم مطعم أكواريوم أمسية السوشي والتي تضم أطباق السوشي والمقبلات الساخنة والنودلز وبوفيه السلطات وحساء الميزو، كما يقدم مطعم أيرس عرض العودة إلى الزمن الجميل حيث يقدم أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات، ضمن أجواء رائعة ومشروبات مجانية للسيدات.

وتقدم وجهات مرسى ياس مارينا أيام الإثنين العديد من العروض الفريدة المستلهمة من كافة أنحاء العالم، حيث يقدم مطعم ذا سين أمسية “أرجي بهاجي بالكاري” متيحاً للذواقة فرصة التلذذ بأشهى الأطباق المحضرة بالكاري كطبق روجان جوش لحم الضأن والدجاج بالزبدة، فضلاً عن طبق الكاري النباتي ، كما يدعو مطعم ’ستارز آند بارز‘ ضيوفه كل اثنين لتذوق أشهى شرائح اللحم أو البرجر مع حسم بنسبة 25% على قيمة الفاتورة، علاوةً على قضاء أوقات ممتعة طوال الليل مع ألعاب الآركيد والبلياردو المجانية، و يقدّم مطعم أكواريوم مساء كل يوم إثنين حفل الكركند للاستمتاع بتناول طبق الكركند اللذيذ، والاستمتاع بأروع الإيقاعات التي يبدعها منسق الأغاني كلاسي كي.

وأما يوم الخميس يقدم مطعم مستر مياغيز وجبة مؤلفة من خمسة أطباق شهية وثلاث ساعات من المشروبات المجانية غير المحدودة، إلى جانب فقرات الألعاب الممتعة المخصصة للأطفال.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع يقدم مطعم ذا سين لضيوفه أجمل الأجواء الأصيلة مع المشاوي اللذيذة والأطباق الجانبية مثل بودينغ يوركشاير العملاق مع الصلصات الشهية، ويدعو زواره للاستمتاع بأشهى الوجبات، ويقدم مطعم بوروز كل يوم جمعة فترة ألعاب الأطفال حيث يرحب بالتلاميذ للاستمتاع بباقة من الألعاب المرحة، كما يقدم مطعم ستارزآند بارز ابتكارات البرانش الحافلة بالأطباق، وذلك من الساعة 12 ظهراً ولغاية 4 عصراً، يليها حفل يقام من الساعة 4 عصراً وحتى 8 مساءً ضمن أجواء استثنائية تصدح فيها النغمات الموسيقية الحية من فرقة ’ذا إنترناشيوال بويز‘ الحائزة على العديد من الجوائز المرموقة، ويستمر برانش الجمعة حتى منتصف الليل، مع الأنشطة الترفيهية بما فيها ’كونيكت فور‘ وتحدي السقوط وقلب الكؤوس والبلياردو والليمبو وغيرها من منافسات الكاريوكي والغناء المختلفة، ولا يتوقف البرانش على تقديم أشهى الوجبات الفاخرة من قائمة الطعام الخاصة بعلامة ’ستارز أند بارز‘، بل يتيح أمام رواده خوض مغامرة حسيّة تحتفي بالمأكولات الأمريكية.