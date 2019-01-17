“أذربيجان هاوس”.. بيت التراث والثقافة الأذربيجانية في الإمارات‎

أقيم حفل افتتاح محلات “أذربيجان هاوس” في “ذا مول جميرا”، وذلك بحضور سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، وشاهين مصطفاييف وزير الاقتصاد الأذربيجاني، وعدد كبير من الفنانين والإعلاميين ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، لدعم العلاقات الثنائية بين الإمارات وأذربيجان.

أكدت أذربيجان، وفق بيان صحفي، ضرورة “تعزيز شبكتها التجارية في الإمارات باعتبار دبي سوقاً استراتيجياً للمحلات الأذربيجانية، والتي تتضمن سفارة الدولة الأذربيجانية في الإمارات، ومكتبًا تجاريًا، ومتجرًا ضخمًا يضم جميع المنتجات الأذربيجانية.

وتتضمن شبكة أذربيجان أيضًا مطعم “أذربيجان هاوس” الذي يتميز بالمأكولات الأذربيجانية الأصيلة، إذ يتم شحن جميع المكونات اللازمة من أذربيجان بشكل يومي وتقديم المأكولات بطعم أصيل وطازج وبخدمة مميزة، كما يُتيح للزوار فرصة اكتشاف الموسيقى، والثقافة والتاريخ الأذربيجاني.

وأشار البيان إلى أنّه يجرى اختيار الإمارات كنقطة ركيزة لسلسلة المحلات، وذلك لتنوعها الثقافي والاجتماعي، إذ يُعدّ الافتتاح استجابة لتطور السوق وخدمة الزبائن ذات المستوى العالي.

وأوضح البيان أنّ أذربيجان استطاعت أن تحقق هدفها في نشر تميّز التراث والثقافة الأذربيجانية في الإمارات، ولذلك يعد “أذربيجان هاوس” بيت لجميع الجنسيات، ويسعى لنقل الضيافة الأذربيجانية إلى قلب الإمارات.