مالطا تكشف عن برامج سياحية لجذب الزوار من الخليج والشرق الأوسط‎

أطلقت هيئة مالطا للسياحة مبادرة سياحية جديدة تخدم العائلات من دول الخليج والشرق الأوسط، بحيث تسلط الضوء على ما تملكه من كنوز الأنشطة المتنوعة. وتشتهر جزر مالطا بجمالها الفاتن وما تحتضنه من مواقع خلابة، لذلك توفر جزر غودش و كمونة قضاء عطل ترفيهية متكاملة لكافة أفراد العائلة ، بهدف توليد السعادة و راحة البال وفرصة اكتشاف النشاطات المتواجدة على أرض الجزر،جنباً إلى جنب مع الانغماس في بيئة آمنة وهادئة وصحية.

وتتميز مالطا بحوالي 300 يوم مشمس على مدار السنة،وهذا بدوره يتيح للعائلات من المنطقة زيارة جزرها والتعرف على تاريخها،مناطق الجذب السياحي،الوجهات البحرية والحدائق العامة المطلة على سحر مياه البحر الأبيض المتوسط.

وسيحظى الأطفال بقائمة من المغامرات على الدراجات الرباعية في غودش وجولة على دراجة السيجواي حول العاصمة فاليتا،ودخول عالم القراصنة والقصص الخيالية وتجربة حياة الفرسان المالطيين القدماء في بلايموبايل فنبارك ماطا.

في هذا الشأن، يعرض اسبلورا انترأكتيف ساينس سنتر الأنشطة العلمية وورش العمل،ناهيك عن القبة السماوية التي تحتوي على نماذج للكواكب والنجوم وعالم الفضاء، من ناحية آخرى تلهم التجارب في الهواء الطلق وقاعة المعرض في اسبلورا المصممة لتلبي متطلبات جميع الأعمار والاهتمامات الصغار على تنمية ثقافة الفضول والإبداع العلمي.

أما مالطا ناشونال أكواريوم الذي يتمد على مساحة 20 ألف متر ويركز عجائب الحياة البحرية في كافة أرجاء الجزيرة ، فقدم للعائلات مغامرات الدبابات البحرية المشوقة في المياه العذبة مع جولات الغوص لمشاهدة أنواع الأسماك الصديقة وأسرار الحياة البحرية الغامضة.

ويرحب خليج ميليها و رملة و غودش ذات الشواطئ الصافية بالعائلات الخليجية والشرق أوسيطة،للانضمام الى مقصد يعمه الهدوئ و تقصده الناس لتلطيف أجوأئها ،كون مسار الشواطئ مجهز تجهيزاً كاملاً بالمقاهي ،المظلات والشركات التي تزود سياحها بخدمات ركوب الأمواج والتزلج على المياه مع روعة مشاهدة الطيور البحرية على اختلاف أشالكها.

من جانبه قال كارلو ميكاليف ، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التسويق في هيئة مالطا للسياحة: “نأمل من خلال هذه المبادرة أن تختار العائلات من دول الخليج والشرق الأوسط جزر مالطا بما في ذلك غودش وكمونة كملاذ عائلي استثنائي،منوها بأن مالطا ستكون لديها الكثير لتسلية و وترفيه كل فرد من أفراد العائلة ،بغض النظر عن سنهم أو اهتماماتهم ،و سينعم الزائرون بالإقامة المتنوع داخل العلامات الفندقية العالمية ،والمرافق الفاخرة الفخمة و جودة الخدمة الذاتية في الفيلات والشقق المنتشرة في المواقع السياحية المالطية.