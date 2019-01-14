سلسلة متاجر التجزئة الدنماركية “يوسك” تطلق مسابقة أفضل مصمم أثاث منزلي في دبي‎

أطلقت JYSK يوسك، سلسلة متاجر التجزئة الدنماركية، مسابقة للبحث عن أفضل مصمم أثاث داخلي، متيحة للمصممين الواعدين فرصة عرض ابتكاراتهم من ثم بيعها في متاجر العلامة، وسيحصل صاحب التصميم الرابح على 10 آلاف درهم.

وتدعو يوسك الطلاب الذين يدرسون التصميم في جامعات دبي والمصممين الهواة لتقديم تصاميمهم المبتكرة والمُلهمة لقطعة أثاث تشكل إضافة فريدة لكل منزل في دبي.

ويشترط أن تحاكي القطعة نمط تصاميم يوسك الكلاسيكية التي تشتهر بها عالميًا، وتتماشى مع الفلسفة التي تجسدها العلامة في الجودة والتصميم عن طريق دمج الروح الاسكندنافية التي تجمع الشكل المميز والوظيفة والتصميم الأنيق مع لمسات الطراز العربي التي تعكس تاريخ وثقافة المنطقة العربية.

وتتولى لجنة من الخبراء في مجال التصميم تقييم الأعمال المشاركة واختيار منها ما يستوفي المعايير المطلوبة للإعلان بعدها عن اسم الفائز.

وسيحصل الرابح على جائزة نقدية بقيمة 10 آلاف درهم إلى جانب تنفيذ تصميمه وعرضه في متاجر العلامة بالإمارات بالتزامن مع حلول شهر رمضان، بينما سيذهب ريع مبيعات كل قطعة إلى المؤسسات الخيرية.

وتعد هذه المسابقة فرصة مميزة للمصممين الشباب الذين يدرسون في الجامعة أو يتخذون التصميم هواية يمارسونها في المنزل كي يعرضوا إبداعاتهم مع واحدة من أهم العلامات التجارية وهو ما سيطور مهاراتهم للانطلاق بمسيرتهم المهنية.

وحول ذلك، قال جينز رافنبول، الرئيس التنفيذي لـ يوسك: “تشتهر دبي عالميًا بالتصاميم الرائعة والهندسة المعمارية المذهلة والمنازل الفريدة من نوعها، لذا وجدنا فيها المكان الأمثل للبحث عن أفضل مصمم قادر على إبداع أروع تصميمات الأثاث والمستلزمات المنزلية”.

وأضاف: “نأمل أن تسلط هذه المسابقة الضوء على المواهب الواعدة في التصميم بين طلاب الجامعات الذين يدرسون هندسة الديكور والمصممين الناشئين”.

وتابع بالقول: “يحلم كل مصمم برؤية عمله معروضًا في المتاجر، واليوم يسر علامة يوسك أن تحقق هذا الحلم لواحد من الأشخاص الموهوبين”.

وتنطلق المسابقة بتاريخ 20 يناير مع تحديد آخر موعد لتسليم التصاميم نهاية شهر فبراير.

وسيتم الإعلان عن اسم الفائز في 10 مارس من ثم تنفيذ التصميم لبيعه في متاجر العلامة بدءًا من شهر مايو.

طريقة المشاركة:

تقدم التصاميم إلى فريق عمل يوسك عبر البريد الالكتروني lina.elzein@mercuriusint.com مع استخدام العنوان التالي ووضع الاسم بين قوسين:

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