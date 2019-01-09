“هاكاسان أبوظبي” يبرز جذور ثقافة وتراث الشعب الصيني

كشف مطعم ’هاكاسان أبوظبي‘، وجهة الضيافة العالمية في فندق قصر الإمارات، عن استعداده للاحتفاء برأس السنة الصينية التي تصادف يوم 5 فبراير وترافقها عروض مميزة من 28 يناير حتى 24 فبراير 2019، إذ يَعد المطعم المرموق روّاده بخوض تجربة استثنائية. وتشكل المناسبة استمرار نهج ’هاكاسان أبوظبي‘ المتمثل في إحياء جذور ثقافته الصينية وإرثه العريق من خلال الاحتفاء بهذه المناسبات التقليدية الضاربة في القدم.

وستتجلى أبرز تقاليد الاحتفالات الرمزية التي تعود إلى قرون خلت في “شجرة الأمنيات”، التي تستحضر الطقوس المتّبعة في منطقة لام تسوين في هونغ كونغ، حيث بإمكان الضيوف كتابة أمنياتهم للعام الجديد على شرائط حمراء قبل ربطها على تصاميم خشبية مشغولة، وإلى جانب “شجرة الأمنيات” يضمن ’هاكاسان أبوظبي‘قائمة حصرية لفترةٍ محدودة ومخصصة لهذه المناسبة وإيقاعات موسيقية تعكس روعة “مهرجان الربيع”.

وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، قال ميلوس زيكوفيتش، مدير العمليات في الشرق الأوسط: “من موقع ’هاكاسان أبوظبي‘ الذي يشكل جزءًا من الثقافة الصينية، يسعدنا أن نطلق شهرًا حافلًا بالاحتفالات البهيجة بمناسبة رأس السنة الصينية، حيث نقدم لضيوفنا في مهرجان الربيع قائمة طعام استثنائية، وكما هي الحال في كل عام، سنحتضن شجرة الأمنيات التي تشكل عنصرًا رئيسيًا من التقاليد العريقة، وندعو الضيوف للمشاركة في الاحتفالات عبر كتابة أمنياتهم على شرائط حمراء ليقوم فريقنا بتعليقها، ما سيضفي لمسات حقيقية تجسّد معاني هذه المناسبة”.

وعلاوة على ذلك، ستغمر الألحان الموسيقية العذبة الأجواء يوميًا لتتناغم مع رحلة الضيوف في عالم المذاق الآسيوي الأصيل، موفرةً لهم تجربة متكاملة تنبض بالحياة، ويكتمل سحر الاحتفالات مع توليفات منسق الأغاني المبدع الذي سيتواجد من الثلاثاء حتى السبت، كما سيحظى الضيوف من مقيمي وزوّار العاصمة بفرصة قضاء أروع الأوقات على تراس المطعم الأنيق والفسيح ذي الإطلالات المذهلة على معالم المدينة.

ويستعد مطعم ’هاكاسان أبوظبي‘ لإحياء مهرجان الربيع في العاصمة الإماراتية مع تجاربه المذهلة والاستثنائية المصممة خصيصًا بمناسبة حلول العام الصيني الجديد.