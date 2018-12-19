فندق ستيلا دي ماري يفتتح أبوابه في دبي مارينا

أعلنت إدارة سلسلة فنادق ’ستيلا دي ماري‘ عن افتتاح أحدث فنادقها من فئة الخمسة نجوم في دبي في منطقة دبي مارينا، والذي يعتبر أحدث إضافةٍ لمجموعة فنادق ومنتجعات ’ستيلا دي ماري‘ الشهيرة، حيث اختارت المجموعة مدينة دبي لاحتضان فندقها الجديد باعتبارها وجهة أساسية للسياحة والضيافة في المنطقة.

هذا ويحظى فندق ’ستيلا دي ماري دبي مارينا‘ بموقعٍ استثنائي بين مجموعة من أشهر وجهات العمل، وهي المنطقة الحرة في جبل علي ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنترنت، ويبعد مسافةً قصيرةً سيراً على الأقدام عن محطة مترو أبراج بحيرات جميرا، ويوفر الفندق بموقعه سهولة الوصول إلى أبرز المواقع السياحية في دبي، بما فيها منطقة ’جميرا بيتش ريزيدنس‘ التي تبعد 10 دقائق سيراً على الأقدام عن الفندق، و’دبي مارينا مول‘ على مسافةٍ 5 دقائق فقط، ويبعد الفندق عن مطار دبي الدولي ومطار ’دبي وورلد سنترال‘ 35 دقيقة بالسيارة فقط، وتم تجهيز الفندق بحزمةٍ من وسائل الراحة رفيعة الطراز للضيوف والمقيمين، ويحتوي على ستة مطاعم وعدد من المقاهي الفاخرة.

ويستقطب الفندق الجديد مجموعات الأعمال الراغبين بعقد اجتماعات أو لقاءات عمل في عدد من القاعات وغرف الاجتماعات العصرية الملائمة لكافة المناسبات، ويحتوي الفندق على قاعة احتفالات فخمة استوحي تصميمها من أجواء عشرينيات القرن المنصرم، وتمتد القاعة على مساحة 500 متر مربع قادرة على استيعاب ما يزيد عن 500 شخص، وتعد مكانًا مثالياً لإقامة المناسبات الاجتماعية وحفلات الزفاف.

ويستلهم الفندق الفاخر اسمه من الإيطالية ويعني “نجمة البحر”، ويزهو بأسلوب تصميم استثنائي يعتمد في تفاصيله مستويات الجودة ومواد التصميم المستوردة من إيطاليا ومختلف أنحاء العالم، ويضم الفندق إجمالاً 369 غرفة وجناح بطراز ’آرت ديكو‘، إلى جانب الغرف المزدوجة والملكية، حيث يستعدّ الفندق لاستقبال ضيوفه ضمن 252 غرفة ملكية و72 غرفة مزدوجة و45 جناح فاخر، وتتميز جميع الغرف بتقنيات تكييف الهواء وشبكة إنترنت لاسلكية عالية السرعة وخدمات ذات جودة عالية على مدار اليوم، بالإضافة لشاشة تلفاز مسطحة وخزنة أمانات شخصية وبراد صغير ومكواة وآلة تحضير القهوة في الغرفة ولوح إلكتروني لقياس الوزن، كما تم تجهيز الحمامات بكل متطلبات الإقامة الفاخرة و المرفهة.

ويحتوي الفندق على بركة سباحة يتم التحكم بدرجة حرارتها لضمان راحة الضيوف على مدار العام، ونافورة المياه الراقصة، ومنتجعاً صحياً مجهزاً بالكامل مع باقة متنوعة من العلاجات الطبيعية التجميلية،والذي استوحي تصميمه من الحمامات الرومانية القديمة ويمتدّ على مساحة 550 مترٍ مربع، ويوفر لضيوفه مجموعة متنوعة من الباقات العلاجية، بما فيها جلسات التدليك والعناية بصحة الجسد والعقل، ويضم المنتجع غرف ساونا منفصلة للسيدات والرجال وغرفة بخار وحوض جاكوزي داخلي وبركة سباحة خارجية يتم التحكم بدرجة حرارتها، ويمتلك الفندق صالة الألعاب الرياضية الداخلية المزودة بمجموعة من المعدات الرياضية الحديثة، بالإضافة إلى صالون تجميل يقدم خدمات العناية بالشعر والأظافر وعلاجات التجميل الأخرى.

وباعتباره أول فرعٍ دولي للعلامة الفندقية، يشكّل ’ستيلا دي ماري دبي مارينا‘ إضافةً حيويةً لقطاع الضيافة في مدينة دبي، فضلاً عن موقعه الاستثنائي الذي يؤهله ليكون وجهة مفضلة لتناول الطعام في الجهة الجنوبية من المارينا، وتتميز جميع منافذ الأطعمة الستة في الفندق بتقديم تجارب تناول طعامٍ عالميةٍ معاصرة، إلى جانب إطلالات استثنائية على المارينا.

تجارب تناول طعامٍ عالميةٍ مع إطلالات استثنائية على المارينا:

يستمد مطعم ’ترايتن‘ تسميته من الأساطير اليونانية ويعني “مرسال البحر”، ويعدّ مطعمًا أنيقًا لتناول أطايب المطبخ المتوسطي، ويوفر المطعم المتواجد في الطابق الأول مدخلاً خاصاً بكبار الشخصيات بالإضافة إلى منطقة خاصة لتناول الطعام.

ويحيي مطعم ’ليوناردو‘ ذكرى الفنان المبدع ليوناردو دافنشي، وهو مطعم إيطالي أصيل يتميز بلمساتٍ مبتكرة، وتفاصيل تصميمية جميلة مستوحاة من أعمال دافنشي الأكثر شهرةً، ويضم منطقة خاصة بركن المشروبات ومدخلاً خاص به في الطابق الأول.

ويحتفي مطعم ’لا فونتانا‘، الذي يعني “النافورة” باللغة الإيطالية، الذواقة طوال اليوم مع باقة من أشهى المأكولات العالمية، كما يتميز بامتلاكه لفرن البيتزا الحجري الأصيل وإطلالةٍ جميلةٍ على نافورة الفندق الخارجية.

ومن جهةٍ أخرى، يقع ركن ’أورفيك‘في صالة الردهة ويقدم أشهى الوجبات الخفيفة العالمية مع القهوة الإيطالية، وأما ركن “سكاي لاند“ فيتربع على سطح المبنى على ارتفاع 31 طابقاً، ويوفر لزواره إطلالاتٍ بانورامية على منطقة مرسى دبي، كما ينعش حواسهم مع تشكيلةٍ من أفضل المشروبات الخاصة والكوكتيلات والموكتيلات، فيما يقع ركن مشروبات المسبح في الطابق الأرضي بجوار نافورة المياه المميزة، ويوفر للضيوف فرصة الاستمتاع بالمرطبات اليومية المنعشة أثناء الاسترخاء في الماء.