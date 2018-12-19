نادي خور دبي للجولف واليخوت يطلق أحدث إضافات علامة جونز ذا جروسر الأسترالية

كشف “نادي خور دبي للجولف واليخوت” عن إطلاق مطعم ’جونز ذا جروسر إكسبرس‘، أحدث إضافات العلامة الأسترالية الرائدة لتقديم الخدمات السريعة، إذ تزهو الوجهة الجديدة ضمن موقعها في نادي الجولف الشهير بطرازها العصري الأنيق، لتقدّم أشهى توليفات القهوة والسندويش والوجبات الخفيفة لزوارها كافة على اختلاف أذواقهم. ويتيح المقهى تشكيلةً من الأطايب المتنوعة بين سندويش الحبش والجبنة البيضاء الطرية والتوت البري، إضافةً إلى الدجاج المشوي وسندويش الأفوكادو مع خبز متعدد أصناف الحبوب، ما يجعل منه الخيار المثالي للاعبي الجولف الراغبين بتناول وجبة سريعة قبل استكمال جولتهم الرياضية. كما يمكن للاعبين بعد قضائهم يومًا رائعًا في الملعب أن يستريحوا في المقهى ويستمتعوا بأشهى ابتكارات العلامة من برغر لحم الواجيو، وطبق باستا لينغويني مع الفلفل والثوم، أو وجبة هريسة الدجاج المشوي على الفحم.

وإلى جانب عشاق رياضة الجولف، ستنال الوجهة الجديدة إعجاب الضيوف والمقيمين، سواء كانوا ينشدون الاستمتاع بفنجان من القهوة مع كرواسان ساخن بصورة سريعة، أو الجلوس في المكان والتلذذ بفطور إنجليزي تقليدي على طريقة ’جونز‘ وسط إطلالة رائعة على ملعب الجولف.

وسيفتتح المطعم الجديد أبوابه في “نادي خور دبي للجولف واليخوت” ليبدأ باستقبال ضيوفه ضمن الوجهة الحيوية النابضة بالحياة في قلب دبي. ولطالما اشتهر المطعم الأسترالي المفضّل في عرض منصات مليئة بتشكيلة من المنتجات، إذ ستتيح الوجهة الجديدة هذه المنصات أمام جميع ضيوفها، لتشكل بموقعها في قلب ملعب الجولف ووسط رحابه الغنّاء تحت سماء الخور، ملاذًا مثاليًّا في أحضان الطبيعة وضمن مرافق عصرية تجسّد القيمة الحقيقية التي تشتهر بها مدينة دبي.

العروض اليومية (من الأحد وحتى الخميس):

كرواسان وفنجان قهوة بسعر 25 درهمًا إماراتيًّا.

عرض ’إيت ذا باتر هاف‘، والذي يتيح نصف حساء ونصف سندويشة مقابل 45 درهمًا إماراتيًّا.

أوقات العمل: يوميًّا من الساعة 7 صباحًا وحتى 10 مساءً.