فندق هيلتون جاردن إن رأس الخيمة الوجهة المثالية لإقامة حفل زفاف أسطوري

يقدم فندق هيلتون جاردن إن في رأس الخيمة عرضًا مميزًا للراغبين بإقامة حفل زفاف أسطوري على طريقة القصص الخيالية، تمنحهم أجواء رومانسية في رحاب الفندق ذي التصميم الفاخر والإطلالة الرائعة على الخليج العربي.

تتمتع صالة احتفالات الفندق بحجمها الكبير بتصميم فريد، وتتسم بطابع الفخامة بديكورات مستوحاة من الطراز الكلاسيكي الأنيق، مع طاولات موزعة بشكل منظم متناسق، فضلًا عن الإضاءة التي صممت بشكل متناغم مع الديكورات بألوان ساطعة تزيد من جمال وروعة المكان.

ويستفيد الراغبون بإقامة حفلات زفافهم في رحاب جاردن إن من باقات خاصة اختيرت بعناية لجعل هذا اليوم أكثر تميزًا بدءًا من بطاقات الدعوة بتصميم أنيق، وباقات الزهور المنسقة بألوان يختارها العروسان، والدي جي المسؤول عن اختيار أجمل الأغاني بما يلائم أذواق العروسين، وفريق المصورين المختص بتخليد هذا اليوم سواءً بالصور الفوتوغرافية أو أفلام الفيديو المنجزة بدقة عالية، ولم ننسَ فرز فريق من العاملين من قلب الفندق سواءً عند باحة الاستقبال أو لتقديم المأكولات والمشروبات خلال الحفل، مع كادر مخصص لصف سيارات الحضور بشكل مجاني.

ولتوفير أعلى معايير الراحة للعروسين يقدم الفندق غرف إقامة مجانية للعروسين لأخذ قسط من الراحة قبل بدء الحفل، وغرفة أخرى ملحقة بالقاعة لتبديل الملابس.

وليحمل هذا اليوم توقيعًا مميزًا من الفندق، نقدم مجانًا كعكة زفاف بوزن 3 كيلوغرامات بتصميم متناسق وأنيق شرط أن يكون عدد المدعوين أكثر من 100 شخص. وليستعيد العروسان أجمل ذكرياتهما بعد انقضاء عام كامل على حفل الرفاف نقدم لهم إقامة مجانية لليلة واحدة في الذكرى السنوية الأولى لزفافهما.

تبدأ أسعار الباقات من 115 درهم إماراتي للشخص الواحد، مع رسوم خدمة قيمتها 10% وضريبة القيمة المضافة بمقدار 5%.