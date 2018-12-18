DKNY تطلق مجموعة “ريزورت 2018” الحصرية بالشرق الأوسط

أطلقت العلامة التجارية DKNY، مجموعة “ريزورت 2018” الحصرية بالشرق الأوسط، لتتجلى في قطع ساحرة ترتقي بتفاصيلها لتمنح الإطلالة الأروع.

وأشارت العلامة في بيان إلى أنّ التناقضات هي العنوان الأبرز لهذه المجموعة عن طريق القطع البراقة بالتطريز والترتر، والأخرى المزخرفة بحرفية لتلامس أفق مدينة نيويورك.

وأضاف البيان أنّ التنانير الطويلة والمتعددة الطبقات تنسدل بسلالة وأناقة، وقد جرى تنسيقها مع كنزات عصرية، كما أضافت ألوان مثل الأسود والذهبي والفضي طابعًا فخمًا على المجموعة حيث ضمت التشكيلة بعض القطع الرياضية مثل: البنطال الرياضي والكنزات الشتوية الواسعة باللون الأسود والأبيض التي منحتها لمسة عصرية ومبتكرة وجعلتها مشبعة بالأنوثة لتحقق المعادلة الصعبة التي تجمع البساطة مع الأناقة.

وأوضح البيان أن جميع التصاميم في مجموعة “ريزورت 2018” مبتكرة وتجسد كل ما تحتاجه المرأة في تشكيلة واحدة، فهي مجموعة شاملة ومتنوعة جرى تصميمها لتلبي متطلبات المرأة الشرقية، إذ تتواجد المجموعة الحصرية في جميع فروع DKNY بالكويت ودبي والسعودية ابتداءً من شهر ديسمبر.