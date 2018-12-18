متنزه لاجونا المائي يقدم أروع العروض الترفيهية لهذا الموسم

تزامنًا مع الأجواء الحافلة لموسم الأعياد وتوجه الجميع إلى الأسواق لاختيار أنسب الهدايا، يقدم متنزه لاجونا المائي الهدية الأمثل للأحباب والتي ستطبع في أذهانهم ذكرى لا تنسى.

يقدم المتنزه المائي حصة لتعليم ركوب الأمواج تمتد لثلاث ساعات بصحبة (كلايتون باركر)، بطل العالم ثلاث مرات في هذه الرياضة، شاملًا ذلك دخولًا مفتوحًا إلى المتنزه وذلك بـ 199 درهما إماراتيًّا فقط.

سيحظى روّاد المتنزه بأوقات لا تنسى برفقة كلايتون باركر الذي سيتولى مهمة تدريبهم على لعبة ركوب الأمواج ويف أوز 180 فلورايدر، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، والتي لا يوجد منها سوى ثلاث في العالم، كما سيعلمهم بعض الحركات والتقنيات المميزة مثل: باريل رول أو 360 ليجدوا أنفسهم يحترفونها خلال وقت قصير.

كما يتضمن العرض دخولًا مفتوحًا إلى متنزه لاجونا المائي، إذ يمكن للضيوف ما إن ينهوا حصة التدريب التوجه للاستمتاع بلعبة التهادي في الطوف المائي على أمواج ليزي ريفر، أو الاسترخاء تحت مظلات الكابانا الأنيقة بجانب المسبح أو التمتع بواحدة من ألعاب الانزلاق المشوقة.

سيكون الضيوف على موعد مع أمتع الأوقات في قلب الوجهة الشاطئية، لا مير، حيث سيشعرون كما لو أنهم يركبون أمواج المحيط على الواقع. ويمكن شراء هذه الهدية عبر الإنترنت دون تكبّد عناء التسوّق وسط الازدحام.