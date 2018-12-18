باور هورس تعلن عن اتفاقية شراكة مع نادي مانشستر سيتي تمتد لعدة سنوات

أعلنت شركة باور هورس، اليوم، عن إبرام شراكة لعدّة سنوات مع نادي مانشستر سيتي تصبح الشركة بموجبها شريكًا رسميًا لمشروبات الطاقة لدى النادي. وسيتم وضع شعار السيتي على علب مشروبات الطاقة، ابتداء من مطلع عام 2019.

وتمتد اتفاقية الشراكة لتغطي الأسواق في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى تركيا، كما سيتم الترويج لهذه الشراكة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وبشكل متواصل حيث ستعمل العلامة التجارية العالمية بصورة وثيقة مع نادي مانشستر سيتي لتحقيق عدد من المنافع القيّمة لأنصار النادي ولعشاق مشروب الطاقة.

وبهذه المناسبة صرح سلفاتوري كازيوني، المدير التنفيذي وعضو لجنة المساهمين في شركة باور هورس، قائلًا: “يسعدنا التعاون مع ناد مميز يحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم مثل مانشستر سيتي. تتماثل أهداف كل من كرة القدم والأعمال التجارية، إذ أنّ كليهما يضعان النجاح والفوز نصب عينيهما، وللوصول إلى مستويات متميزة من التألق والنجاح يجب علينا العمل كفريق واحد وبطاقة مفعمة وحيوية تعزز من خطواتنا للوصول إلى الهدف المنشود”.

وبدوره، صرح داميان ويلوغبي، نائب الرئيس الأول للشراكات في مجموعة سيتي لكرة القدم: “باور هورس علامة تجارية تُسخر قوى الرؤى والإبداع لتطوير فكرة جاذبة قادرة على إحداث زخم إيجابي في الأسواق، لذا تشغل حيزًا كبيرًا ومهمًا بمجال مشروبات الطاقة. وإننا سعداء للإعلان عن شراكتنا معهم، وخاصةً أنها تمد عشاق السيتي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمشروبات الطاقة التي تحمل شعار السيتي. نتطلع أن تكون تلك هي الانطلاقة الأمثل لشراكتنا، ونحن نتطلع للاستمرار بالعمل معًا مستقبلًا”.

وتشتهر باور هورس بشعار الحصان الأسود الذي يرمز إلى القوة والطاقة. وتشمل منتجاتها: الشراب الأصلي، وريد رش، وشراب الشعير، بالإضافة إلى شراب الطاقة الخالي من السكر.

ويعد مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، وصاحب الرقم القياسي في جمع أكبر عدد من النقاط في موسم واحد، وهو صاحب أكبر عدد من الانتصارات المتوالية، وأكثر تسجيلًا للأهداف وذلك في موسم 2018/2017 للدوري الإنجليزي الممتاز.