وجهة كاسكيد الترفيهية في ياس مول تحتفي بموسم الأعياد الشتوية ورأس السنة

تنظم وجهة كاسكيد الترفيهية في ياس مول فعالية ’هلا بالوينتر‘ الاحتفالية التي تقدم للعائلات مجموعة من الأنشطة والعروض الترفيهية احتفاءً بفترة الأعياد الشتوية لنهاية العام أيام الـ23 و الـ24 و الـ25 من ديسمبر من الساعة الـ 2 ظهراً حتى الساعة الـ 8 مساءً، وذلك إلى جانب كل جمعة وسبت من شهر ديسمبر 2018.

هذا وينتظر العائلات والأطفال عروض مجموعة من الشخصيات المحببة ليرحبوا بهم خلال عطلة نهاية الأسبوع وينشروا أجواءً من بهجة العيد، كالقزم ’إيلف‘ و’جِنجَربريد مان‘ و’كاندي كين‘، كما توفر الاحتفالية كل يوم جمعة العديد من ورش العمل لمدة 30 دقيقة كل ساعة لتحضير وجبات خفيفة، حيث سيتسنى للأطفال تزيين حلويات الأعياد المفضلة كحلوى كعك الزنجبيل، وخلال أيام السبت ستُقام أنشطة إضافية تتضمّن الألعاب الحيّة باستخدام مكوّنات الأطعمة، بالإضافة إلى مسابقات وتحديات واختباراتٍ تُبهج الضيوف من جميع الأعمار، إذ سيستغرق كل نشاط 30 دقيقة كل ساعة، وسوف يستمتع الضيوف بنشاط الرسم على الوجوه يوم الأحد الـ 23 من ديسمبر، فيما يرسم فنان صنع الأشكال المبتكرة من البالونات البسمة على وجوه الأطفال.

كما ستحظى العائلات طوال يوم الاثنين الـ 24 ويوم الثلاثاء الـ25 من ديسمبر بفرصة الاستمتاع بالعيد من خلال عرض تفاعلي مبهج يتخلله المشي على العصي الخشبية الطويلة ومشاهدة الزينة الاحتفالية، في حين سيتسنى للأطفال المشاركة في ورشة عمل مخصصة لتعليم الطهو والتي تستغرق مدة 30 دقيقة، علاوةً على تزيين كعك الزنجبيل، وترحّب فعالية ’هلا بالوينتر‘ بالأطفال لقاء 20 درهمًا إماراتيًّا فقط أو مجاناً عند إنفاق 20 درهمًا إماراتيًّا في أي من مطاعم وجهة ’كاسكيد‘ الترفيهية ، حيث تضم الوجهة 18 منفذاً لتناول الطعام خارج المنزل، وهي مطاعم الفنر للمأكولات الإماراتية، وبلاك تاب، وبيري بانغ آيس كريم، وبرجر فيول، وبوكا دي بيبو، ومقهى بتيل، وتشيليز، ودش داش، وفيش آند كو، وجاليتوز، ومقهى جلوريا جينز، وماسالا ستريت، ومنشيز، ومستر جريك، وأوماي بنز، ومقهى ستاربكس، واستوديو مصر، ويو شانغ فانغ، وتحفل جميع المنافذ بالتجارب الجذابة للجمهور، وتقدم مأكولات من مختلف أنحاء العالم، وتشمل الأطعمة الشرق أوسطية والإيطالية والآسيوية والأمريكية والبحرية والبرجر وأكشاك الحلويات والمقاهي، وتم اختيار موقع هذه المنافذ بعناية لتكون قريبة من وجهة عالم فيراري الترفيهية العالمية، والتي تفتتح أبوابها على مدار الأسبوع.