منتدى المرأة القيادية الاقتصادي العالمي 2018 يُطلق مبادرة دعم السيدات في مجال الأعمال

تزامناً مع عام زايد، وضمن إطار المبادرات المعطاءة التي تم إطلاقها هذا العام، أعلن منتدى المرأة القيادية الاقتصادي العالمي عن إطلاق مبادرة دعم السيدات في مجال الأعمالWomen Corporate Sponsorship Program ، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء. ومن شأن هذه المبادرة تأمين تذاكر مجانية أو بسعر مخفض لحضور المنتدى لقائدات الأعمال المستقبليات، ورائدات الأعمال، وصاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتُعقد النسخة العشرة من منتدى المرأة القيادية الاقتصادي العالمي تحت شعار “توسيع الآفاق سعياً للمزيد” في دبي يومي 14 و15 نوفمبر برعاية وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وبتنظيم من شركة نسيبة، الجهة المؤسسة للمنتدى. هذا وسيشهد المنتدى مشاركة وفود رفيعة المستوى من الشخصيات العامة والسياسيين، وقادة الأعمال والفنون والإعلام لتبادل الاستراتيجيات والرؤى بهدف تشكيل اقتصاد مستقبلي مستدام.

وفي تعليق لها، قالت صوفي لو راي، الرئيس التنفيذي لشركة نسيبة، ومؤسس منتدى المرأة القيادية الاقتصادي العالمي: “عام زايد هو عام الإنجازات المتميزة على كافة الأصعدة، وفيه يتبارى الجميع لتقديم ما هو أفضل وأكثر نفعاً، فلا يليق باسمه إلا ما هو مبتكر ورفيع المستوى. لذلك ارتأينا في المنتدى بأن فتح باب المشاركة أمام سيدات المجتمع هو خير مبادرة نطلقها بمناسبة عام زايد. وعليه، تعاونا مع بعض مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي تشاركنا الرغبة في دعم المرأة في بيئة العمل وترك الأثر الإيجابي في المجتمع.”

وفيما يخصّ تشكيل المبادرة وأحكامها قالت لو راي: “إن القيم الإماراتية الأصيلة كالعطاء والضيافة والكرم والتسامح والإدراك بأنه لا مستحيل أبداً في الإمارات هي من الأساسيات التي ساعدتنا في تشكيل أطر مبادرة دعم السيدات في مجال الأعمال.”

وأضافت: “نفخر بطرح هذه المبادرة، وبتقديمها في كافة دورات المنتدى في المنطقة وفي أفريقيا وآسيا. وإننا ندعو المنظمات والمؤسسات المحلية والعالمية مشاركتنا لتعزيز الفرص أمام القوى العاملة النسائية لتتمكن من تسجيل النجاحات والإنجازات في مجتمعاتها”.

سيتم ضمن هذه المبادرة منح ما يقارب 200 تذكرة للمواهب والقيادات النسائية، ورائدات الأعمال وصاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة الفرصة لهن للمشاركة في المنتدى والتواصل والتحاور مع رواد ورائدات في مجال تمكين المرأة، والتنويع والاندماج في مكان العمل، ليشاركوهم قصصهم وتجاربهم على أرض الواقع، ويكونوا مصدر إلهام وتحفيز ودافع لهم للوصول إلى مناصب قيادية.

وترى سوديكسو الشرق الأوسط، أحد شركاء المنتدى الاستراتيجيين في هذه المبادرة أن دعم التنوع والشمولية في المجتمع يجب أن يكون في صميم مسؤولية كافة الشركات. وقد تمكنت سوديكسو الشرق الأوسط من قطع أشواطٍ طويلة في طريقها للوصول إلى أهدافها الشاملة بشأن التنوع والشمولية في مكان العمل في غضون عامين فقط.

ويقول سايمون سيتون، الرئيس التنفيذي لشركة “أون شور للطاقة” ورئيس قسم الشرق الأوسط في “سوديكسو”: “إننا في سوديكسو نرى بأن على الشركات الناجحة أن تتطلع إلى ما هو أبعد من الربح فقط، وأن تأخذ مسؤوليتها الاجتماعية على محمل الجدّ للمساهمة في إحداث تأثير إيجابي في المجتمع الذي تنشط فيه”.

وأضاف: “كوننا شركة عالمية، فقد اتخذنا عدداً من المبادرات العالمية التي تؤكد التزامنا بالتنوع والشمولية في مكان العمل. أما محلياً، فإن لعملياتنا في الشرق الأوسط التزام ثابت في تحقيق الموازنة والشفافية ضمن عمليات التوظيف والترقية فيما يخض الرجال والنساء العاملين بالشركة. وكنتيجة لذلك، شهدنا خلال العامين الماضيين زيادة بنسبة 40٪ في عدد المواهب النسائية في المناصب القيادية والوظائف الإدارية العليا، الأمر الذي ينعكس حتى على مستوى مجلس الإدارة، حيث قمنا مؤخراً بتعيين أول عضو نسائي في مشروع Sodexo المشترك في الشرق الأوسط.”

لدخول القرعة وطلب الحصول على قسيمة ضمن هذه المبادرة، على السيدات زيارة موقع المبادرة WCSP واستكمال النموذج. وسيقوم فريق المنتدى بالتواصل معهن بعد ذلك لتنسيق التسجيل.

واختتمت لو راي قائلةً: “إننا في منتدى المرأة القيادية الاقتصادي العالمي ندرك بأن تسلّق السلّم الوظيفي قد يكون أمراً صعباً ومعقداً على البعض، إلا أنه يصبح سهلاً إذا ما تلقى الفرد الدعم والإرشاد المطلوبين. وإننا من خلال هذه المبادرة نأمل أن نساهم في خلق حوار بين الجيل القادم من المواهب النسائية وأكثر قادة اليوم نجاحاً وإلهاماً، وذلك بهدف تعليمهن وتعزيز مهاراتهن القيادية.”

تضم أجندة هذا العام توليفة مميزة من المتحدثين الرئيسيين ممن هم قادة في مجالهم، وذوي إنجازات مهنية مشهود لها، مثل هند العويس، نائبة رئيس المشاركات الدولية في إكسبو 2020، والسيد عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة دو، وسيلفيا ميتاير، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات العالمية Sodexo، والشيخ حسين البنوي، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة البنوي الصناعية (BIG)، وماريا إدريسي، أول عارضة محجبة تظهر في حملة أزياء عالمية، والمزيد غيرهم. سيتناول هؤلاء المتحدثون عدداً من المواضيع المحورية في قضية تمكين المرأة في عالم الاقتصاد بقطاعاته المختلفة منها التنوع والشمولية في مكان العمل، والابتكار، والفنون والثقافة، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، وكيفية خلق تأثير اجتماعي إيجابي من خلال الاستثمار وريادة الأعمال.

إلى ذلك، يتضمن جدول أعمال المنتدى سلسلة من المحاضرات والحوارات التفاعلية ومجموعة من ورش العمل تتمحور حول دور المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، ورائدات الأعمال في مجال التكنولوجيا، وخلق بيئة عمل مستدامة، وتوظيف المواهب المختلفة واستبقائها.

يُنظم منتدى المرأة القيادية الاقتصادي العالمي 2018 بدعم من شركة فايزر، وسوديكس، ومشافي وعيادات آستر وميد كير، وفيديكس، وإنجي، وثايلس، ومونديفارما، ومعهد “آي إي” لإدارة الأعمال.