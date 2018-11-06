باونس أبوظبي يستضيف أمسية خاصة في ليلة السيدات بالتعاون مع القافلة الوردية

يستضيف باونس مارينا مول أبوظبي بالتعاون مع مبادرة القافلة الوردية أمسية خاصة ضمن ليلة السيدات، يوم الأربعاء الموافق الـ7 من نوفمبر، من أجل رفع الوعي والتعريف بمرض سرطان الثدي، وتسليط الضوء على مخاطره وبهدف دعم الحملة الوطنية لمكافحة سرطان الثدي في الدولة.

وأعلنت إدارة باونس أبوظبي أنها سوف تتبرع بجزء كبير من العائدات الخاصة بهذه الفعالية إلى القافلة الوردية، وهي إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، في خطوة من شأنها أن تترك أثرًا توعويًّا إيجابيًّا في المجتمع، وتنقذ حياة كثير من المصابات بسرطان الثدي؛ نتيجة المسارعة للكشف المبكر.

ينطلق الحدث في تمام الساعة 6:30 مساءً ويستمر حتى الساعة 10:30 ليلًا، ويستقبل السيدات فقط ليستمتعن برياضة القفز الممتعة والتحليق بثقة فوق الترامبولين بحرية مطلقة وخصوصية تامة، وذلك ضمن بيئة داخلية واسعة تحت سقف مغلق تحيط به ستائر سوداء من كل الجهات لحجب الرؤية من الخارج وضمان خصوصية اللعب، مع حضور طاقم عمل مؤلف من السيدات فقط.

وتقدم القافلة الوردية خلال الحدث فحوصات مجانية للكشف عن المرض من قبل فريق من الأطباء والممرضات ومعهم المعدات الطبية اللازمة لإجراء الفحوصات في صالة الترامبولين الداخلية. وتتخلل الحدث الخاص مجموعة من الألعاب الترفيهية على وقع الأنغام الموسيقية مع عدد من الأنشطة والمسابقات والهدايا.

تتمنى إدارة باونس من المشاركات ارتداء ملابس لونها وردي لإظهار دعمهن وتضامنهن في مسيرة التوعية بسرطان الثدي.