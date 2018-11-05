افتتاح معرض جديد للخطاط المشهور تاج السر حسن في متحف الشارقة للخط

افتتح اليوم في متحف الشارقة للخط معرض “ألوان الحروف” للخطاط تاج السر حسن ، والذي يعتبر من الشخصيات الرائدة في الحفاظ على فن الخط العربي والترويج له في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة لأكثر من أربعة عقود.

حضر الافتتاح كل من معالي محمد المر، رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، سعادة / عبدالله محمد العويس – رئيس دائرة الثقافة، سعادة بلال البدور- رئيس ندوة الثقافة والعلوم، وسعادة منال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف.

وسيفتح المعرض أبوابه حتى يوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2018، وسيتيح للجمهور فرصة للاطلاع على إبداعات الفنان تاج السر حسن في فن الخط العربي وكيف ساهمت أعماله بجذب جمهور جديد من محبي هذا الفن المرموق من خلال خلق أنماط وتصاميم فريدة من نوعها تعتمد على تفسيراته الخاصة لأشكال الحروف الكلاسيكية.

ويضم المعرض مجموعة تشمل 67 عمل فني مميز يمزج الأسلوب التقليدي بالتصميم الحديث في مجال فن الخط العربي.

ويعتبر الخط العربي أحد أشكال التعبير الفني عن الثقافة الإسلامية، حيث يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع القرآن الكريم طوال تاريخه.

ويتمتع تاج السر حسن وهو من مواليد السودان بخبرته الغنية والطويلة فهو فنان تشكيلي موهوب ورسام ومصمّم جرافيكي اكتشف شغفه بالخط العربي لأول مرة أثناء دراسته في كلية الخرطوم للفنون الجميلة والتطبيقية في أواخر السبعينيات.

وبالإضافة إلى خبرته في رسم الخط الكوفي المميز بزخرفته واستقامة حروفه، يتخصص تاج السر في خط الثلث الذي يعتمد استخدام الخطوط الأنيقة المنحنية والمائلة.

وقد استلهم الفنان الأعمال التي يتضمنها معرض “ألوان الحروف” من إمارة الشارقة التي يقيم فيها منذ عام 1988، حيث يعبر من خلال هذه الأعمال عن تأثير الشارقة على أسلوبه الفني وكيف ألهمته لإبداع الأعمال الفنية المفعمة بالتفرد والجمال.وقد دفعه شغفه وعشقه لفن الخط العربي إلى لعب دور كبير في إطلاق العديد من المجلات المخصصة في الخط العربي واللغة العربية، بما في ذلك مجلة “حروف عربية” التي بدأ نشرها في مدينة دبي منذ العام 2000. كما ساهم أيضاً في تأسيس متحف الشارقة للخط، و ساحة الخط في منطقة قلب الشارقة.

وقد نال تاج السر حسن طوال مسيرته على العديد من الجوائز المحلية والدولية تقديراً لإنجازاته في مجال فن الخط العربي.

ويعتبر معرض “ألوان الحروف” أحدث إضافة إلى جدول الفعاليات السنوية التي يستضيفها متحف الشارقة للخط، ويهدف إلى تسليط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المتميزة.

وقد افتتح المتحف أبوابه في عام 2002 ويعتبر أول متحف للخط العربي في منطقة الخليج العربي، ويستضيف مجموعة من المعارض والفنانين باستمرار في إطار تحقيق رؤية هيئة الشارقة للمتاحف لتعريف الجمهور في إمارة الشارقة ودولة الإمارات بشكل عام بفن الخط العربي وإبداعاته الفنية والثقافية.

ويوفر المعرض الجديد فرصة رائعة للمهتمين باكتشاف فن الخط العربي من خلال مجموعة رائعة من الإبداعات الفنية لواحد من أبرز الفنانين المشهورين في الوقت الحالي.

وسينظم متحف الشارقة للخط محاضرة للفنان تاج السر حسن لمناقشة أعماله الفنية ورؤيته للنهوض بفن الخط العربي. بالإضافة إلى جولات للمتحف والمعرض ستكون متاحة لجميع أفراد المجتمع و وذالك ضمن إطار التزام هيئة الشارقة للمتاحف بأنها متاحف متاحة للجميع.

وبهذا السياق قالت سعادة منال عطايا، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف: “ساهم الفنان تاج السر حسن بدور رئيسي في الاهتمام بفن الخط العربي وتوسيع مجالات الإبداع فيه، وتقديم أفكار ومفاهيم جديدة.

و سيستمتع زوار معرض ألوان الحروف بفرصة الاطلاع على مجموعة من الأعمال الفنية الرائعة الجمال و اكتشاف التاريخ العريق لفن الخط العربي”.

ومن جانبه قال الفنان تاج السر حسن: “إنني سعيد للغاية بعرض مجموعة من أعمالي الفنية في متحف الشارقة للخط الذي يعتبر وجهة مهمة لاستعراض أعمالي لجميع المهتمين بفن الخط العربي في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم”.

وأضاف قائلاً: “يوفر هذا المعرض فرصة للمهتمين بفن الخط العربي والراغبين بالتعرف على هذا الفن العريق، وآمل أن يستمتع الزوار بجمالية فن الخط العربي وأشكاله وأحرفه المزخرفة”.