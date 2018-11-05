افتتاح فعاليات المؤتمر العربي الثامن للمشروبات في إمارة دبي

افتتح اليوم فعاليات المؤتمر العربي الثامن للمشروبات ABCE 2018 في دبي في مركز المؤتمرات في فندق إنتركونتيننتال فستيفال سيتي. ينعقد المؤتمر يومي الـ 4 والـ 5 من نوفمبر من الساعة الـ 9 صباحاً وحتى الـ 5 مساءً. سيعرض المؤتمر جلسات نقاش وورش عمل حول مختلف المواضيع التي تتعلق بقطاع المشروبات في العالم العربي، وذلك بمشاركة أكثر من 250 من الخبراء والباحثين وأبرز الشركات في هذا المجال من جميع أنحاء العالم.

ينعقد المؤتمر الذي تنظمه جمعية المشروبات العربية (ABA)، بحضور رئيس جمعية المشروبات العربية والرئيس التنفيذي لشركة الربيع للأغذية السعودية المحدودة الشريف منذر طراد الحارثي، وللعام الثاني على التوالي في مدينة دبي. ستعقد خلال المؤتمر وعلى مدى يومين ورش عمل وجلسات نقاش لاستعراض أهم المواضيع التي تهم قطاع المشروبات في العالم العربي.

يشارك في المؤتمر عدد من المسؤولين الحكوميين والمؤسسات التجارية المتخصّصة، بما فيها غرف الصناعة والتجارة والمنظمات الصناعية والزراعية، وكذلك المصنعون والموردون وتجار التجزئة والباحثون الأكاديميون، بما في ذلك عدد من أكبر الشركات في مجال صناعة المشروبات غير الكحولية مثل: الراعي البلاتيني السنوي للحدث الشركة السويدية تترا باك Tetra Pak والتي وضعت الأسس المبتكرة لتعبئة الأطعمة السائلة التي تعمل على توفير أنظمة متكاملة من المعالجة والتوزيع وإنشاء حملات الاستدامة في مختلف أنحاء العالم. والراعي الذهبي للحدث شركة الربيع السعودية للأغذية المحدودة، وهي من أكبر الشركات في مجال تصنيع العصائر في منطقة الشرق الأوسط، والتي احتفلت أخيراً بعامها الـ30 في هذا المجال.

بينما يقوم الراعي البرونزي شركة أورانا Orana والتي لديها خبرة لأكثر من 75 عاماً في مجال تطوير مذاق الفواكه، بمناقشة أحدث التوجهات والممارسات المتبعة في صناعة المشروبات، أما الراعي البرونزي لهذا الحدث فهو الشركة السعودية لمنتجات الألبان والمواد الغذائية “الراعي البونزي”SADAFCO، وهي الشركة الرائدة في مجال تصنيع الأغذية وبيعها وتوزيعها.

يُعد المؤتمر العربي للمشروبات المنصة الأهم للنهوض بهذا القطاع الهام والحيوي في العالم العربي، وهذا ما أكده سعادة الشريف منذر الحارثي، رئيس الجمعية العربية للمشروبات والرئيس التنفيذي لشركة الربيع السعودية للأغذية المحدودة، وذلك خلال كلمته الافتتاحية التي ألقاها اليوم:” يأتي انعقاد هذا المؤتمر لاتاحة الفرصة لتبادل المعلومات والخبرات بين المختصين في مجالات الأغذية وصناعة المشروبات، وأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا صناعة المشروبات، وكذلك ما يستجد من تشريعات وأنظمة تتعلق بقطاع المشروبات والأغذيه. كما يتيح هذا المؤتمر الفرصة لتبادل الخبرات والمعلومات بين القائمين على هذه الصناعة، وتعزيز التواصل مع المؤسسات العامة والخاصة “.

وأضاف: “يتم انعقاد هذا المؤتمر في ظروف مختلفه مليئه بتحديات كثيره تواجه قطاع المشروبات بجميع قطاعات الألبان، والعصائر، والمشروبات الغازية والمياه .وهي تحديات عديدة ومختلفه سواء كان ذلك من خلال التشريعات أو الضرائب الحكومية المستجدة أو الحالة السياسية والاقتصادية التي تعيشها المنطقه العربية، أو التنافس بين المصنعين.

ففي ظل هذه الظروف المتعددة الأوجه والمصادر، لا بد أن تتظافر الجهود فيما بيننا؛ لكي نتخطى مثل هذه الصعاب” أضاف الشريف الحارثي.

وسيناقش المؤتمر آلية تخطي التحديات، وتوظيف التقنيات والأطر الحديثة لتطوير هذا القطاع، والتحديات الاقتصادية وأثرها على صناعة المشروبات والصناعات المرادفة لها”.

وتبدأ أولى جلسات المؤتمر -الذي يقام على مدار يومين ابتداءً من تاريخ الـ 4 من نوفمبر المقبل- بالجلسة الحوارية حول أثر التغييرات على الاستدامة وسلسلة التوريد والتوجهات المستقبلية كاستدامة المياه في مختلف أنحاء الشرق الأوسط أثناء فترة التغييرات، ومراقبة توجهات الأسواق العالمية ودراستها من المنظور المحلي.

كما ستقدّم الجلسة الثانية للحضور أحدث ابتكار في التعبئة والتغليف، والتركيز على الألفية الجديدة والتكنولوجيا الذكية لاكتشاف المتغيرات التي قد تطرأ فيما يتعلق باحتياجات المستهلكين.

كما ستناقش الجلسة الثالثة، المتعلقة بالصحة والسلامة، “التدابير الخاضعة للرقابة على الأغذية والمشروبات المستوردة”، وإستراتيجية الغذاء الصحي للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية.

أما في اليوم الثاني الـ 5 من نوفمبر، فسوف يتم مناقشة تجربة صناعة المشروبات خلال الجلسة الرابعة، بما في ذلك السلبيات والإيجابيات التي تم ذكرها حول العصائر، وضمان الجودة في العالم الحديث ورصد عوامل التغييرات البيئية في صناعة الأغذية وفوائدها. كذلك سيتم مناقشة “الاقتصاد العالمي”، في الجلسة الخامسة والأخيرة وتسليط الضوء على الحملات التسويقية الناجحة ومدى أهمية التغليف الجيد في ذلك.

يعزز المؤتمر العربي الثامن للمشروبات 2018 الفائدة التي تعود ليس فقط على صناعة المشروبات غير الكحولية ورواد القطاع، إنما أيضاً على الصناعات الغذائية وقطاع الضيافة وتحقيق الأهداف الرئيسة ومنها: نشر الوعي وتثقيف وتشجيع عقد الصفقات والاستثمارات التجارية المستقبلية.

ويعكس المؤتمر التطوّر السريع في صناعة المشروبات غير الكحولية الذي شهدته هذه الصناعة على مدى السنوات الثلاثين الماضية، بالعودة مجددًا إلى مدينة دبي وللسنة الثانية على التوالي بعد بيروت ودبي وجدة والقاهرة وعمًان.

يبلغ حجم إنتاج المشروبات غير الكحولية أكثر من 10 مليارات لتر سنوياً؛ ما يلبي احتياج ما يزيد عن 300 مليون مستهلك في الوطن العربي وجميع أنحاء العالم. كما تستمر صناعة المشروبات في لعب دور حيوي في اقتصاد الدول العربية، وتساعد على تطوير ودعم الصناعات الزراعية كما يساعد نمو هذه الصناعة في الأسواق العربية على توفير العديد من فرص العمل لآلاف الأشخاص ويستقطب بالتالي عددًا كبيرًا من المستثمرين محليًّا وعالميًّا.