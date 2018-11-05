منطقة مشجعي السيتي تعود إلى مدينة زايد الرياضية بمناسبة ديربي مدينة مانشستر

تعود منطقة مشجعي السيتي إلى مدينة زايد الرياضية في أبوظبي مساء الأحد 11 نوفمبر بمناسبة الديربي التقليدي الذي يجمع فريق مانشستر سيتي مع غريمه التقليدي مانشستر يونايتد.

وتستقطب منطقة مشجعي السيتي العائلات والأصدقاء وعشاق النادي القادمين من مختلف أنحاء الإمارات لتمتع بيوم حافل بالبرامج الترفيهية والأجواء الاحتفالية ومتابعة مجريات اللقاء المنتظر الذي يجمع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في مواجهة نادي مانشستر سيتي في مباراة تسودها أجواء الحماس يستضيفها استاد الاتحاد.

تستضيف مدينة زايد الرياضية في أبوظبي منطقة المشجعين في الملعب رقم 15، الذي يفتح أبوابه أمام الجمهور عند الساعة 8:00 مساءً لتنطلق ركلة بداية المباراة عند الساعة 8:30 مساءً.

كما تشهد منطقة المشجعين تنظيم العديد من الفعاليات الترفيهية والمسابقات قبيل انطلاق المباراة وخلال استراحة اللاعبين ما بين شوطي المباراة، كما تتوفر المشروبات المرطبة خلال الأمسية.