ألوفت سيتي سنتر ديرة يكشف عن أجنحة جديدة مستوحاة من عالم السينما والأفلام

كشف فندق “ألوفت سيتي سنتر ديرة” عن أجنحته الجديدة المستوحاة من عالم السينما والأفلام، ليتيح للنزلاء اختبار تجربة لا تنسى خلال إقامتهم.

ويمتاز كل جناح من الأجنحة الأربعة بتصميم عصري مزودًا بأحدث التقنيات، وشاشة سينما تعرض أفلامًا من اختيار الضيوف، بالإضافة إلى ماكينة طعام توفر وجبات خفيفة.

وتُعد أجنحة السينما في ألوفت ديرة سيتي سنتر الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، ليقدم الفندق للضيوف تجربة استثنائية لا مثيل لها.

جناح منزل العميل

عِش دور العميل السري خلال إقامتك في هذا الجناح واستكشف أحدث الأدوات والمعدات التي يسخدمها العملاء السريون بينما تكون مهمتك التي استُدعيت من أجلها هي الاسترخاء والتمتع بوقتك.

يمتاز هذا الجناح بديكوره الأنيق، كما يكشف عن إطلالات رائعة على أفق المدينة المتلألئ، ليشعرك كما لو أنك داخل فيلم من أفلام “جيمس بوند”.

يستطيع العملاء التمتع بنمط الحياة العصري مع أحدث التقنيات المزودة، والاستمتاع بمشاهدة أفلامهم المفضلة أو الاختيار من بين قائمة أفلام الأكشن الكلاسيكية المتوفرة.

جناح البطل الخارق

احزم رداء البطل الخارق معك واكتشف قواك خلال إقامتك في جناح البطل الخارق. فسواء كانت لديك قوى خارقة؛ تستطيع التحليق كالطائر أو الركض بسرعة البرق، سيوقظ هذا الجناح البطل داخلك.

صمم هذه الجناح بأسلوب يناسب الضيوف من كل الأعمار ليتمتعوا بمشاهدة أشهر أفلام الأبطال الخارقين.

جناح هوليود

يمكن لعشاق ألق هوليود عيش حياة النجوم في هذا الجناح الذي يتسم بطراز هندسة “آرت ديكو” الحديثة بينما تحيط بهم لوحات الفن الكلاسيكي. ويمكن للمجموعات أو العائلات الكبيرة الباحثين عن مساحات أوسع طلب ربط غرفتين إضافيتين ليحظوا بثلاثة غرف نوم، مما يسمح لهم الجلوس بحرية والتمتع بالأفلام الكلاسيكية المفضلة لديهم.

جناح بوليوود

يمتلئ جناح بوليوود المستوحى من عالم صناعة الأفلام الهندية الأسطورية، بمجموعة من تذكارات الأفلام التي تتيح لك أن تتصوّر نفسك كما لو أنك داخل فيلم.

اشعر وكأنك نجم من نجوم بوليوود وأنت مسترخٍ تشاهد أروع الكلاسيكيات على شاشة السينما الكبيرة بينما يجاورك مشهد الإطلالات الخلابة لأفق دبي، إنه الجناح الأمثل لعشاق بوليوود.