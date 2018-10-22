هونداي، الشركة الكورية ذائعة الصيت والتي تشتهر بتقديمها العديد من الموديلات والفئات مثل السوناتا، إلإلنترا والسنتافي وغيرهم والتي حازت على ثقة المستهلكين في كافة أسواق السيارات لما تتميز به سياراتها من مواصفات وكماليات حازت إعجاب الكثيرين لتحجز لنفسها مكاناً في الصدارة وسط كبرى شركات تصنيع السيارات حول العالم.

ومع إقتراب عام 2018 من نهايته نرشّح لكم هنا أكثر سيارات هونداي توفيراً في إستهلاك الوقود لعام 2018.

– هونداي إلنترا 2018 – فئة GL1.6

هونداي إلنترا.. واحدة من السيارات التي عليها إقبال كبير، فهي جيل جديد من تصاميم هونداي التي تتميز بالمرونة والدقة الانسيابية، وهما مايكونان شخصية إلنترا الجديدة والعصرية المتطلعة للمستقبل، تتميز إلنترا 2018 بالمصابيح الأمامية الأنيقة، والشبك الأمامي الضخم الذي يبرزحضورها الواثق ويظهر استعدادها للانطلاق، صممت هذه السيارة بشكل فريد حيث جاء تصميم المساحة الداخلية بإتقان تام مع الأخذ بعين الاعتبار جودة المواد وبساطة الخطوط؛ لخلق جو من الراحة والرفاهية، كما أنها مزودة بعدادات مراقبة مزودة بشاشة TFT LCD مدمجة ملونة بمقاس 2.4 بوصة.

وتستهلك هونداي اكسنت GL 2018 الجديدة 4.8 لتر لكل 100 كم.

أما الأداء فقد تحسن بشكل كبير، مما عزز من تقنيات القيادة مع الحفاظ على هدوء الرحلة؛ ليشعر السائق بسلاسة مطلقة في أثناء قيادته، كما أنها مزودة بناقل سرعة أوتوماتيكي ذو 6 سرعات، ويجمع ناقل الحركة الأوتوماتيكي بين الأداء الديناميكي والكفاءة المثلى في استهلاك الوقود، حيثيتميز بنمط نقل جديد من شأنه أن يوفر سلاسة أكثر وسرعة أكبر في أثناء التعشيق، كما أن السيارة مزودة بـسبع وسائد هوائية، ونظام المساعدة على تسلق المرتفعات “HAC” حيث يعمل هذا النظام على مساعدة السائق لمنع انزلاق أو تدحرج المركبة.

– هونداي سوناتا 2018 GLS GDI

هى واحدة من السيارات التي صممت بدقة وعناية؛ لتكون حاضرة وجاهزة دوما، للاستمتاع بمتعة القيادة المتفردة مع سوناتا، وهذه السيارة مصممة بمصابيح أمامية LED، تعمل بكفاءة عالية مع عدم هدر الطاقة، وبها سقف بانورامي للاستمتاع بالهواء الطلق وأشعة الشمس أثناء القيادة.

كما أن عجلة القيادة تمكنك من إحكام سيطرتك على الطريق وتتيح المزيد من التحكم في السرعات العالية، وأيضاً يقوم الجلد الطبيعي والتدفئة المدمجة على راحتك أثناء القيادة، إلى جانب نظام شحن لاسلكي وهي تقنية عصرية وحديثة تتيح لك شحن الأجهزة بصورة لاسلكية دون الحاجةلأسلاك.

تستهلك هونداي سوناتا 2018 GLS GDI الجديدة 7.2 لتر لكل 100 كم.

وتتميز تلك الفئة من سوناتا بمحرك متطور ذو أداء استثنائي، ومساعدين بالخلف والأمام للعمل على زيادة التحكم وأيضاً قوة عزم عالية علىالسرعات المنخفضة والمتوسطة مما يتيح تسارع مذهل، تضم سوناتا GLS GDI 2018 ثلاثة وضعيات مختلفة للقيادة، العادية، الرياضية والاقتصادية لتناسب جميع احتياجات القيادة في كل الأوقات ومختلف المناسبات، كما يوجد نظام التحكم بالمركبة على المرتفعات HAC لتثبيت المركبة ومنعها من الرجوع للخلف، كما يوجد نظام كشف النقطة العمياء، ويكشف هذا النظام ويستشعر المركبات الأخرى المحيطة بمركبتك في المناطق المخفية والتي لا تتمكن من رؤيتها عبر المرايآ، ولتوفير المزيد من الرفاهية لتجربة القيادة، أضيف زر كهربائي لنظام المكابح الخاصة بالتوقف.

– هونداي سنتافي 2018 – فئة GL 2.4L 4*2

تعتبر هونداي سنتافي 2018 واحدة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، ذات الدفع الأمامي، والتي تستهلك 7.9 لتر من البنزين لكل 100 كم كما أنها مزودة بمحرك سعة 2.4 لتر سداسي الأسطوانات، لتولد قوة قدرها 176 حصانا، كما أنها مزودة بناقل حركة أتوماتيكي، وحساسات خلفية ووسائدتين هوائيتين، إضافة إلى خاصية قفل الأمان للأطفال.

وزودت الشركة السيارة بنظام مراقبة الجر الذي يقوم بضبط مدى التسارع من قبل السائق وحالة الطريق بشكل مستمر، حيث يوازن بينهما تلقائيا، ويقوم بضبط دواسة الوقود؛ لتتناسب مع تسارع الجر حتى لا يفقد السائق السيطرة على السيارة أو حتى لا تتحرك بالطريقة التي لاتريدها.