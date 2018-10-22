مدرسة رينايسنس دبي الجديدة تقدم تعليمًا مجانيًا خلال الفصل الدراسي الأول من 2018

أعلنت مدرسة رينايسنس دبي عن تقديم عرض مذهل للآباء والعائلات يمنح أبناءهم المسجلين في المدرسة قبل تاريخ 1 ديسمبر تعليمًا مجانيًا خلال الفصل الأول من العام الدراسي.

ويضمن هذا العرض المميز الذي تقدمه المدرسة الجديدة المزيد من المرونة والخيارات العديدة للعائلات في مناطق مدينة دبي الرياضية ودبي موتور سيتي والمناطق المجاورة والتي تعد من المناطق المفضلة للسكان لما توفره لهم من خيارات متنوعة. وبفضل المرافق ذات المستوى العالمي واتباع المنهاج التعليمي الأمريكي، فإن مدرسة رينايسنس دبي تؤكد على التزمها بالمعايير التعليمية العالية في ولاية نيويورك الأمريكية.

وبهدف تقديم تفاصيل أوسع عن المزايا العديدة التي توفرها المدرسة لطلابها، يستضيف فريق العمل والطاقم التدريسي سلسلة من الفعاليات في مبنى المدرسة والتي تتضمن جولة في أرجائها وعرضًا عن مزاياها، إضافة إلى جلسة يجيب فيها طاقم التدريس والإدارة على استفسارات الآباء. وتقام هذه الفعاليات كل يوم أربعاء بعد الساعة 10 صباحًا.

وتتولى الإشراف على فريق العمل في المدرسة المديرة زيثا نوبلز، التي تمتلك خبرة مهنية واحترافية في مجال التعليم تمتد بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط. وكانت نوبلز قد حازت على شهادة ماجستير في التعليم من جامعة هوارد، واشنطن دي.سي. ودبلوم الريادة التعليمية من جامعة كاليفورنيا باركلي المرموقة.

وقبل الانضمام إلى مدرسة رينايسنس دبي، عملت زيثا نوبلز في مستوى الإدارة العليا في مدارس مختلفة في الكويت وكاليفورنيا. وتعتمد نوبلز في أسلوبها التعليمي على الأبحاث المتطورة والخبرات القائمة على أفضل الممارسات في مجال التعليم.

وفي تصريح لها، قالت زيثا نوبلز، مديرة مدرسة رينايسنس دبي: “تتميز بيئة العمل خلال القرن الحادي والعشرين بكونها ذات طبيعة ديناميكية، ونحن على ثقة من أن البدء بإعداد الطلاب لهذا العالم الحافل بالمنافسة يجب أن يبدأ في مرحلة مبكرة. تقوم مبادئنا على الرغبة بتزويد الأطفال والشباب بالمعرفة والمؤهلات اللازمة والمهارات التي يحتاجونها للنجاح والتفوق والتكيف مع الظروف المحيطة بهم”.

وأضافت: نحن ندرك في مدرسة رينايسنس دبي، أن علينا أن ننطلق من نقاط القوة التي يتمتع بها كل طفل. ويقوم برنامجنا على بناء الثقة التي تشكل حجز الأساس الذي تقوم عليه الإنجازات والتنمية الذاتية. وأعلم من خبرتي الطويلة في مجال التعليم أن الثقة هي مفتاح التطور والتقدم بالنسبة لكل طفل”.