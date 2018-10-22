فندق ألوفت معيصم يحتفل بحلول فصل الشتاء بطريقة فريدة

يفتتح فندق ألوفت معيصم هذا الموسم بعروض مميزة، ليجد رواده كل ما يحتاجون من أسلوب فاخر بالضيافة وإقامة مريحة في غرف مزودة بتقنيات تكنولوجية متطورة، بالإضافة لعروض مختارة وأمسيات موسيقية رائعة تنعش الفؤاد وتسر القلب.

وأهم هذه العروض المتوفرة على قائمة الفندق لهذا الموسم:

ليلة السيدات في فندق ألوفت معيصم

يقدم فندق ألوفت فرصة مميزة لقضاء أمسية مميزة في WXYZ والاستمتاع بتناول ألذ المشروبات والعصائر الطازجة كل يوم اثنين من كل أسبوع من الساعة 7 حتى 10 مساءً مقابل 99 درهم إماراتي. وستحظى كل ثلاث سيدات بهذا اليوم بكوكتيل مجاني.

حفل موسيقي للمغني الأمريكي ستيفون لامار

يستضيف فندق ألوفت معيصم لمرتين على التوالي بتاريخ 18 أكتوبر و1 نوفمبر المغني وعازف الجيتار ستيفون لامارمن ولاية كارولينا الشمالية الفائز بجائزة ألوفت ستار 2017 ويعمل الآن مغني وموسيقار في الإمارات، ويحيي الحفلات الفنية في نوادي وفنادق دبي الشهيرة.

ومن أهم أعماله الغنائية أغنية Love on the Internet التي تم تسجيلها كأغنية مصورة مع فيديو ألحان.عشاق ستيفان على موعد معه في حفلة مميز في فندق ألوفت في تمام الساعة 9 ويستمر الحفل حتى 11 مساءً، وسيحظى الضيوف بأمسية مميزة مع كوكتيل مجاني.

أمسية اختبار موسيقية في فندق ألوفت معيصم

فرصة مميزة يقدمها فندق ألوفت معيصم للأصدقاء والعائلات لاختبار معلوماتهم الموسيقية يوم الثلاثاء من كل أسبوعين من الساعة 8 حتى 10 مساءً. مع خصم مقداره 20% على المأكولات والمشروبات طوال اللليل، وسيحصل الفائز بهذه الأمسية على جائزة مميزة وخصم مقداره 50% على فاتورته ليلة المسابقة.