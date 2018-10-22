فندق لابيتا يقدم خصم مميز لضيوف البرانش خلال موسم الشتاء

يطلق فندق لابيتا، دبي باركس آند ريزورتس التابع لمجموعة أوتوجراف كولكشن “برانش” مميز يضم مجموعة كبيرة من الأطباق المختارة والمعدة بأيدي أمهر الطهاة في العالم، ليعيش الضيوف بأجواء “المثلث البولينيزي” الشهير، وليكتشفوا أسرار أطباقه، ويختاروا المناسب لأذواقهم ووفقاً لنصائح الشيف المتواجد وسط الحضور لتقديم شرح مفصل عن الأطباق وطريقة تحضيرها ومكوناتها.

هذا وتتنوع أصناف الطعام وتتعدد الأطباق ليصل عددها لـ 150 صنف لتغطي المحيطات السبع ويبقى الطعم والنكهة المميزة عنوان الوجبات المحضرة في لابيتا. يستمر عرض البرانش طيلة الموسم الشتوي كل يوم جمعة من الساعة 1 ظهراً حتى 4 مساءً، ويتضمن العرض دخول مجاني لمسابح لابيتا ولنهر لاري لقضاء عطلة أسبوع مميزة مليئة بالترفيه، بالإضافة لدخول مجاني لناديي نوفا ولونا للأطفال لقضاء وقت مسلي ومفيد بإشراف مدربين مؤهلين.

هذا ويقدم لابيتا حسومات تصل إلى 30% على حجوزات المجموعات الكبيرة المكونة من 10 أشخاص أو أكثر، وتعد هذه الباقة مثالية للعائلات والأصدقاء الذين يرغبون بتجربة البرانش، للاستفادة من العرض لابد من الحجز المسبق.

ولمحبي الاسترخاء وتناول المشروبات والأطباق الطازجة بالقرب من المسبح يقدم مطعم آري حسومات تصل إلى 20% من الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساءً يوم الجمعة.

يمكن الاستمتاع بالبرنش كل يوم جمعة بدءاً من 5 أكتوبر من الساعة 1 ظهراً حتى 4 مساءً، مقابل أسعار مخفضة تناسب الجميع وتكون في متناولهم حيث سيكون سعر البرنش مع مشروب غازي هو 295 درهم إماراتي، ومع عصير طازج معد في لابيتا مقابل 395 درهم إماراتي، ومع مشروب فاخر مقابل 495 درهم إماراتي، وبالنسبة للأطفال من عمر 6 حتى 12 سنة 99 درهم إماراتي مع مشروب غازي.