الوزير عمر سلطان العلماء: إقبال الشباب الإماراتي على برامج الذكاء الاصطناعي يعكس وعيهم بمتطلبات المستقبل

أكد عمر سلطان العلماء وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي، أن إقبال الشباب الإماراتي على البرامج المتخصصة بالذكاء الاصطناعي يعكس وعيًا عاليًا بأهمية تعزيز مهاراتهم وقدراتهم التكنولوجية استعدادًا لمتطلبات وظائف المستقبل.

وأشاد الوزير بتخريج 75 طالبًا وطالبة من كليات التقنية العليا أتموا برنامجًا تدريبيًا متخصصًا تم تطويره بالتعاون مع شركة “أوراكل” العالمية، قائلًا إن بناء جيل متمكن من تكنولوجيا المستقبل يمثل توجهًا رئيسًا لحكومة دولة الإمارات، يهدف إلى تعزيز موقع الدولة ودورها الريادي في تطوير مجالات توظيف التكنولوجيا في خدمة المجتمعات.

وأضاف عمر سلطان العلماء أن الذكاء الاصطناعي وتقنياته الحديثة تمثل الأدوات المستقبلية الرئيسة لتعزيز الاقتصاد المعرفي المستدام والتنمية الشاملة، وأن حكومة دولة الإمارات تتبنى وتشجع المؤسسات الأكاديمية كافة لدعم طلابها وبناء قدراتهم المعرفية والعلمية والعملية، للارتقاء بمستوياتهم بما يتناسب مع التوجهات المستقبلية العالمية.

حضر حفل التخريج الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، وآرون كيهار نائب رئيس أول لتطبيقات الأعمال في شركة “أوراكل” بمنطقة أوروبا الشرقية والوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، والدكتور محمد بكة الرئيس التنفيذي لمركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب “سيرت”.

وتسلم الطلاب المنتسبون إلى البرنامج شهادات معتمدة من “أوراكل” تفيد باجتيازهم التدريب المتخصص في مجال الذكاء الاصطناعي، فيما يأتي البرنامج ضمن خطة تدريب تشمل 500 طالب وطالبة سيتم تأهيلهم على مدار العام واكسابهم المهارات الأساسية في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، في إطار اتفاقية شراكة موقعة بين كليات التقنية العليا ممثلة في مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب “سيرت”، وشركة “أوراكل”.

تعاون الجهات التعليمية والعالمية

من جهته، أكد الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا أهمية التعاون مع شركة “أوراكل” العالمية المتخصصة في المجالات التكنولوجية الحديثة لإعداد الطلبة للمستقبل وتمكينهم من المهارات التكنولوجية الحديثة خاصة ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين لتنمية قدراتهم على استثمار هذه التقنيات مستقبلًا في ابتكار الأفكار والحلول التي تدعم التنمية في المجتمع، وبما يؤكد كفاءة العنصر الإماراتي في التعامل مع المتغيرات والتحديات الوظيفية المستقبلية.

وأشار الدكتور الشامسي إلى أن البرنامج أتاح للطلبة فرصة المشاركة في تجارب واقعية مشوقة في مجال التطبيقات التكنولوجية الحديثة، والحصول على شهادة تدريب معتمدة تفتح لهم فرص التطور التكنولوجي لمهاراتهم وتدعم تفكيرهم وتوظيفهم لهذه التقنيات في الدراسة والعمل والمشاريع المستقبلية.

مستقبل العمل المرتبط بالذكاء الاصطناعي

وقال عبد الرحمن الذهيبان نائب رئيس أول للتقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة “أوراكل” إن المستقبل مفتوح أمام العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والبلوك تشين وإنترنت الأشياء لابتكار أفكار وحلول جديدة.

وأكد أن الاهتمام العالمي يتزايد بمجال الذكاء الاصطناعي وأن مستخدمي الحوسبة السحابية دمجوا الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في عملهم، ما يؤكد ضرورة عدم الانتظار في استخدام وتطبيق هذه التكنولوجيا والاستفادة منها. وأضاف أن التعاون مع كليات التقنية العليا يهدف إلى نقل مهارات الذكاء الاصطناعي إلى الطلبة والأجيال القادمة لمواكبة التغيرات العالمية المتسارعة.