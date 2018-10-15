“شانغريلا” قرية البري أبوظبي يطلق واندر برانش كل يوم جمعة

أطلق فندق شانغريلا، قرية البري، أبوظبي قائمة جديدة لمحبي البرانش في العاصمة باسم WonderBrunch، المفهوم الجديد لتناول الطعام والاحتفال بيوم الجمعة ليستمتع الضيوف مع أفراد العائلة والأصدقاء بالبرانش بأسلوب ترفيهي يتماشى مع مختلف الأذواق.

يمكن للضيوف التمتع بإفطار “واندر برانش” كل يوم جمعة في مطعم “سفرة بلد”، ابتداءً من 12 أكتوبر، وتتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية للأطفال، في حين يستمتع الكبار بتناول أشهى الأطباق العالمية التي يشرف على تحضيرها فريق من أمهر طهاة المطعم.

ويقدم البرانش الجديد للضيوف فرصة الاحتفال بأوقاتهم في المطعم الحائز على جوائز عالمية والاستمتاع بتناول مجموعة متكاملة من الأطباق الشهية والتي تتراوح بين الأطباق التقليدية والمعاصرة من عدة مناطق مختلفة من العالم، بينما يشرف فريق متخصص على الصغار ليستمتعوا بتناول الطعام مجاناً في مائدة البوفيه المخصصة لهم، ويمكنهم المشاركة في الأنشطة الترفيهية كالرسم على الوجه أو الانضمام إلى جلسات الفنون والحرف اليدوية، بالإضافة إلى فرصة اللعب مع الحيوانات الأليفة في المنطقة المخصصة لذلك.

يتميز مطعم سفرة بلد بموقعه الاستراتيجي المطل على أبرز معالم أبوظبي الحضارية والتي يمكن الاستمتاع بمشاهدتها من بركة السباحة وشاطئ البحر. وبالإضافة إلى ذلك، يحتفي “واندر برانش” بالعروض الموسيقية على مدار ثلاث ساعات مع تشكيلة متنوعة من الألحان الموسيقية، ويمكن للضيوف اختيار المكان الذي يناسب تطلعاتهم، إذ تم تجهيز المكان بعدد كبير من الطاولات والمقاعد ذات التصميم المبتكر وبأحجام متنوعة لضمان راحة الضيوف وتلبية مختلف الأذواق.

يستضيف مطعم سفرة بلد “واندر برانش” كل يوم جمعة من الساعة 1 ظهراً حتى الساعة 4 مساءً، مع إمكانية الدخول المجاني إلى شاطئ البحر والمسبح. تتراوح الأسعار بين 279 و459 درهماً إماراتيًا للشخص. ويرحب الفندق بالضيوف الصغار دون سن 6 سنوات لتناول الطعام مجاناً، في حين يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عامًا الاستمتاع بتناول الطعام مقابل نصف السعر.