فندق لابيتا الوجهة الأفضل لعشاق المغامرات المرعبة للاحتفال بعيد الهالوين

يعلن فندق لابيتا، الفندق الوحيد في دبي باركس آند ريزورتس التابع لمجموعة كولكشن أتوجراف عن عروض مميزة لأصحاب القلوب الشجاعة لاحتفالية استثنائية بعيد الهالوين في رحاب الفندق الذي سيحول واحد من مبانيه التسعة إلى كهف مخيف مسكون بالأشباح والهياكل العظمية التي ستتجول في رحابه. لقضاء ليلة حافلة بالرعب مستوحاة من أجواء فلم “سو” المرعب الأنجح بتاريخ السينما، لتكون فرصة العمر للقاء شخصيات الزومبي والوحوش المفضلة. ينطلق العرض من تاريخ 18 أكتوبر ويستمر حتى 2 نوفمبر.

حيث سيتحول المبنى بطابقيه بشكل كامل لكهف مسكون بديكورات مرعبة وأنيقة بشباك العنكبوت، ورؤوس اليقطين التي ستغزو المكان لتجعل منه قلعة مليئة بالتشويق لخوض مغامرة مثيرة محفوفة بالرعب، ولزيادة جرعة الإثارة ستتعالى أصوات الرعب من وسط المبنى ليعيش الضيوف بأجواء عيد الهالوين ويستمتعوا بطقوسه المميزة.

حيث يمكن لمحبي هذه الأجواء المخيفة الاستمتاع بهذه المغامرة وقضاء ليلة من ليالي العمر مقابل 1189 درهم إماراتي للغرفة المزدوجة لشخصين متضمنة وجبة الإفطار، مع دخول مجاني لمنتزهات لابيتا ومسابحها.

ولعشاق الأطباق اللذيذة المحضرة خصيصاً للاحتفال بعيد الهالوين، يقدم لابيتا برانش مميز خاص بعيد الهالوين يضم مالذ وطاب من الأطعمة المحضرة بأيدي أمهر الطباخين في العالم بديكورات خاصة يطغى عليها اللون البرتقالي، بالإضافة لكعكة خاصة بهذا العيد صممت بشكل ينسجم مع أجواء هذا العيد المرعب، هذا العرض ساري ليوم واحد في 2 نوفمبر من الساعة 1 حتى 4 ظهراً مقابل 295 درهم إماراتي للشخص الواحد مع مشروب غازي، و395 درهم إماراتي مع عصير محضر بلابيتا، وللأطفال حتى عمر 12 سنة 99 درهم إماراتي، مع دخول مجاني لمسابح لابيتا ونهر لاري، بالإضافة لدخول مجاني لناديي نوفا ولونا للأطفال.

ويقدم لابيتا أيضاً عرض خاص مقدم من بار لاري المتواجد بالقرب من المسبح، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بتناول المأكولات والسناك من 10 صباحاً حتى 6 مساءً بخصم مقداره 20% على جميع الطلبات. مع دخول مجاني لناديي الأطفال نوفا ولونا.