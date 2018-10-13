ضيفة خاصة وترحيب خاص من الاتحاد للطيران

ما بدأ برسالة بسيطة مشحونة بالعاطفة كتبها ابن محبّ، يوصي من خلالها طاقم الضيافة الجوية في الاتحاد للطيران بالاهتمام بوالدته المسنة، تشاندراكالا شاه، التي كانت تسافر من أحمد آباد إلى نيويورك جعل من رحلتها تلك تجربة لا تنسى.

حيث ترك الابن، السيد بهارات، رقم هاتفه المخصص لرسائل “الواتس آب” في ذيل رسالته في حال اقتضت الحاجة الاتصال به، ليفاجأ بعد ساعات قليلة برسالة صغيرة تطمئنه على والدته مرفقة مع صورة لها يحيط بها مدير المقصورة شاين غوميز، وإيفا جوزفينا كورتسكو.

وحظيت السيدة شاه، البالغة من العمر 94 عامًا والتي كانت تسافر وحدها، برحلة مميزة إلى نيويورك، وكان الاهتمام الكبير، والتفاني الذي أظهره طاقم الضيافة الجوية، قد تركا في نفسها أثرًا عميقًا.

وعندما علمت الشركة بموعد عودتها في 26 سبتمبر الفائت، أعدت لها عددًا من المفاجآت السارة، بدأت منذ لحظة دخولها مطار “جي أف كينيدي” في نيويورك، ولم تنته بصعودها على متن رحلة أحمد آباد من أبوظبي.