تايجر العقارية تنجز 60% من مشروع برج سمايا للشقق الفندقية في دبي

أعلنت مجموعة تايجر العقارية – مقرها دبي في دولة الامارات العربية المتحدة – عن انجاز 60% من مشروع برج سمايا للشقق الفندقية الواقع في منطقة مجان بامارة دبي ، حيث سيجري تسليم وحدات المشروع للمستثمرين والمشترين في شهر فبراير 2019.

وقال المهندس عامر وليد الزعبي المدير التنفيذي لتايجر العقارية في تصريح صحفي بهذه المناسبة:” يعتبر مشروع برج سمايا للشقق الفندقية من المشاريع الفندقية التي تنفذها مجموعة تايجر العقارية في امارة دبي، حيث يتكون البرج من 15 طابقاً ، ويضم عدد 141 ستيديو و 70 شقة تتكون من غرفة وصالة، و ستتوفر في المشروع العديد من المرافق والخدمات المتنوعة التي تلبي طموحات المشترين في اقامة مثالية ، حيث يحتوي على مطعم وكافيه وصالة العاب رياضية و مسبح، ويقع في منطقة مجان بامارة دبي مقابل القرية العالمية، على شارع الشيخ محمد بن زايد، وقد حرصنا على توفير مساحات خضراء وتطبيق معايير ومتطلبات الاستدامة في هذا المشروع الحيوي “.

وأضاف الزعبي : “جرى اطلاق مشروع برج سمايا للشقق الفندقية خلال مشاركة مجموعة تايجر العقارية في معرض سيتي سكيب جلوبال الذي اختتمت فعالياته مؤخراً، وقد شهدنا اقبالا ملحوظاً على وحدات المشروع من قبل الزوار والمستثمرين حيث تمكننا من بيع 25% من وحدات المشروع، وتبدأ أسعار وحدات الشقق الفندقية بتكلفة 530 ألف درهم اماراتي، ويتاح التملك الحر لوحدات المشروع ، حيث حرصنا في مجموعة تايجر على توفير طرق سداد مرنة للغاية تستمر حتى 4 سنوات من موعد تسليم العقار للمستثمر، بينما يدفع 40% من قيمة العقار خلال مراحل التنفيذ”.

وذكر المدير التنفيذي للمجموعة أن مشروع برج سمايا للشقق الفندقية سيشكل اضافة نوعية للمشاريع الفندقيةفي امارة دبي، حيث يتميز بموقعه الاستراتيجي على شارع الشيخ محمد بن زايد ، ويعزز من تواجد المجموعة في امارة دبي، حيث يعتبر هذا المشروع رقم 18 للشركة في امارة دبي.

وأفاد أن قيمة مبيعات وحدات مشروع برج سمايا للشقق الفندقية تبلغ 200 مليون درهم اماراتي، مشيراً الى أن الشركة طرحت عروض سداد مرنة ، و يمكن للمستثمرين شراء وحداتهم ، ودفع اقساط شهرية تبلغ 5000 درهم شهريا .

وكشف الزعبي أن مجموعة تايجر العقارية تواصل العمل في تنفيذ 12 مشروعاً في امارة دبي في الوقت الراهن، ويتوقع الانتهاء من تنفيذها خلال السنوات الثلاث القادمة.

وأوضح ان المجموعة فخورة في طرح مشاريع بامارة دبي التي تتمتع بسمعة عالمية، وتشهد حركة اقتصادية نشطة ونمواً متواصلا في الاعمال خاصة بما توفره من بيئة اعمال مشجعة تجذب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأعمال و تشجعهم على اطلاق أعمالهم من دولة الامارات العربية المتحدة التي وفرت كل الامكانيات للمستثمرين عبر القوانين والتشريعات ، و ما تتمتع به الامارات من امن واستقرار.