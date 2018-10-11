أشهر سلاسل الباربيكيو الأمريكية “ديكيز باربيكيو بيت” تفتتح فرعها في ياس مول

أصبح بإمكان سكان أبوظبي والإمارات -لأول مرة- تذوق باربيكيو أصيل من تكساس، حيث أعلنت “ديكيز باربيكيو بيت”، أضخم سلاسل مطاعم الباربيكيو الأمريكية، عن افتتاح أول فروعها في السوق العالمية في الإمارات العربية المتحدة، وذلك في ساحة “تاون سكوير” في الطابق الأول من “ياس مول” في العاصمة أبوظبي.

ويُقدم المطعم باقةً من أشهى أطباق الباربيكيو الأمريكية، وفي مقدمتها الطبق المفضل والأكثر شعبية لدى عشاق السلسلة، وهو شريحة البريسكيت المدخنة لمدة 14 ساعة على نار هادئة بواسطة خشب الجوز المستورد، والتي تذوب بالفم. كما أن لدى “ديكيز باربيكيو بيت” خيارات ليست أقل أهمية، فهنالك تشكيلة غنية من اللحم البقري: (ضلوع، صدر، نقانق)، وقائمة غنية من المقبلات اللذيذة المعدة على الطريقة التقليدية، بدءًا من الفاصولياء المشوية، ومرورًا بالمعكرونة مع الجبنة، والسبانخ بالكريمة الغنية، وانتهاءً برقائق البطاطس المقلية الخاصة، وسلطة سيزر ذات النكهة القوية المميزة.

وفي معرض تعليقه على إطلاق المطعم، أشار السيد يوسف الحبال، وهو من أهم خبراء قطاع الأغذية والمشروبات على صعيد المنطقة، والرئيس التنفيذي لشركة “سيرينيتي هوسبيتاليتي” للضيافة مالكة حقوق امتياز الفرع الجديد في أبوظبي، إلى أن هذا الفرع قد تم تطويره كي يحاكي حاجة السوق المحلي في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح الحبال قائلًا:”يضم مطعمنا مطبخًا مفتوحًا، يعمل فيه أهم خبراء الباربيكيو المدخن على نار هادئة، وكل ذلك بواسطة خشب الجوز المستورد، وذلك ضمن أحدث معدات التدخين، والتي تسمح للحم بالنضوج ببطء ليكتسب طراوة تجعله يذوب في الفم ، ليكسبه نكهة “ديكيز” المدخنة ذائعة الصيت حول العالم.

ولا شك أن المطعم الجديد سيصبح إحدى الوجهات العائلية المفضلة، حيث يتميز بأجوائه الهادئة والمريحة التي تبعث على الاسترخاء، و”باربيكيو أصيل من تكساس” لذيذ وشهي، وبفضل النظام المتبع فإن اللحوم المدخنة 14 ساعة على نار هادئة ستكون حاضرة بمجرد الطلب دون طول انتظار.

وأكد يوسف على تميز المطعم بالقول:”يتم تحضير جميع أطباقنا المطهوة والمدخنة أمام الزبائن من خلال المطبخ المفتوح بشكل يومي، لنقدمها لضيوفنا طازجةً على الدوام، وهذا ما يميز “ديكيز باربيكيو بيت”. وإضافة إلى ذلك، فقد صممنا قائمتنا لترضي أذواق جميع العملاء من مختلف الأعمار”.

وهكذا، يستعد “ديكيز باربيكيو بيت” ليأسر قلوب سكان الإمارات بنكهاته اللذيذة، ويحتل المرتبة الأولى على مستوى مطاعم الوجبات السريعة الفاخرة في البلاد.

وفي معرض تعليقه على افتتاح أول فروع “ديكيز” خارج الولايات المتحدة، قال رولاند ديكي جونيور، الرئيس التنفيذي لسلسلة “ديكيز باربيكيو بيت”:”تُشكل هذه لحظةً مميزة ومليئة بالفخر بالنسبة لعلامة “ديكيز” العائلية، حيث نجحت “سيرينيتي هوسبيتاليتي” في إحياء رؤية جدي الأكبر وشعاره “باربيكيو أصيل من تكساس” وتقديمها في أبوظبي، لذا نحن ننتظر بفارغ الصبر تقديم الباربيكيو الفاخر، حيث لا تزال عائلتنا تتوارث نفس النوعية المعهودة عبر الأجيال.

وتابع ديكي حديثه بالقول:”لقد شكلت أبوظبي الخيار الأمثل لإطلاق عملية توسعنا الدولي، إذ تجمعنا بالعاصمة الإماراتية العديد من القيم والمفاهيم المشتركة، وفي مقدمتها عشق الأطعمة الغنية الطازجة ذات الجودة الرفيعة، والنكهات الفريدة، إضافة إلى حس التضامن المجتمعي. ولذا ستواصل علامة “ديكيز” هنا ما حققته في الولايات المتحدة على مدى عقود، وهو جمع العائلات والأصدقاء لقضاء أوقات لا تنسى على مائدة الباربيكيو المدخن الأصيل”.