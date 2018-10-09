مطعم نهام في فندق جميرا يقدم مائدة “أميريكان كانتري برانش” ليوم الجمعة 19 أكتوبر

تم رسميًا إطلاق مائدة الغداء المبكر (أميريكان كانتري برانش) الخاصة بأيام الجمعة في مطعم ” نهام” في فندق جميرا في أبراج الاتحاد أبوظبي. يمكن للضيوف الاستمتاع بوليمةٍ في أجواء هادئة يوم الجمعة ما بين الساعة 12:30 ظهرًا و4:00 عصرًا.

وتتضمن مائدة الغداء المبكر “أميريكان كانتري برانش” تجربة المطبخ الأمريكي حيث تتعدد الخيارات المعروضة أمام الضيوف، مع تشكيلةٍ من الأطباق الغنية بمختلف النكهات الأمريكية كاللحم المدخن الأمريكي والأطباق البحرية الأخرى والتي تأخذك إلى ولاياتها المختلفة.

ولمزيدٍ من المتعة جرّب الغناء مع الفرقة الحية التي تعزف الألحان الأميريكية على مدار اليوم واستمتع بعرضها . كما يوجد ركنٌ للمشروبات والعصائر الطازجة اللذيذة للاستمتاع بها طوال فترة ما بعد الظهر. ولتلبية احتياجات العائلات التي تصطحب أطفالًا من مختلف الأعمار، يقدم مطعم “نهام” مجموعة متكاملة من الأنشطة الترفيهية بالإضافة إلى محطة بوفيه مخصصة لأطعمة الأطفال، وغير ذلك الكثير!