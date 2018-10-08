مرسى الموج بوابتك لاستكشاف بحر عُمان

يعتبر الموج مسقط المجتمع المزدهر على الواجهة البحرية ويضم مرسى الموج ليمثل القلب النابض بالعروض الترفيهية المميزة، فضلاً عن كونه واحداً من أكبر المراسي الخاصة لليخوت في السلطنة، حيث يضم ما مجموعه 132 مرفأ حالياً و يحتضن أكثر من 15 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تقدم مجموعة من التجارب الترفيهية للجميع باختلاف أعمارهم وقدراتهم.

ولا يخفى تميّز مرسى الموج بحصوله على التصنيف الخامس ضمن فئته في جائزة المرساة الذهبية التي أسسها ورصدها إتحاد مرافئ اليخوت وذلك منذ 25 عام. كما يساهم المرسى بفعالية في حماية البيئة بالسلطنة، حيث يستضيف مجموعة متنوعة من الفعاليات ومنها الغوص وركوب الألواح المائية، وهو مصمم ليحقق الاستدامة البيئية. كما أنه يعتبر أول مرسى في المنطقة يحصل على الإعتماد الدولي للمرسى النظيف، وذلك نظراً لممارساته ومبادراته الصديقة للبيئة المستمرة كتنظيف الشواطئ وغيرها.

ومن بين الفعاليات التي يستضيفها مرسى الموج كذلك سباقات الإبحار الشراعي، فضلاً عن إحتضانه لعددٍ من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تقدم مجموعة واسعة من أنشطة الرياضات المائية كالغوص وركوب الألواح المائية وغيرها. ومن خلال تلك المؤسسات، يمكن للزوار والمقيمين تحقيق أحلامهم باستكشاف بحر عُمان ومياهه، وفيما يلي نبذة سريعة عنها:

ديمانيات شيلز

إذا كنت ترغب في قضاء يوم ممتع، فابحث عن الجولات البحرية مع ديمانيات شيلز، التي توفر جولات لمشاهدة الدلافين ورحلات الغوص ومشاهدة غروب الشمس ومجموعة من الرحلات الترفيهية إلى محمية جزر الديمانيات الطبيعية، وهي واحدة من أجمل مواقع الغوص في بحر عُمان، بالإضافة إلى رحلات التخييم ليلا ورحلات خاصة مع العائلة والأصدقاء. ويشتهر الكابتن فهد بكونه قادرًا على مشاهدة أسماك قرش الحيتان والدلافين والسلاحف، لذلك هناك دائمًا شيء يمكن رؤيته خلال هذه الرحلات. وبالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن التخييم ليلاً، توفر لكم ديمانيات شيلز معدات التخييم مع الوجبات الخفيفة، معدات الغوص والمناشف، مع إمكانية الشواء أثناء غروب الشمس. سواء اخترت رحلة ليوم واحد أو رحلة ليلية، فإن جولتك البحرية مع ديمانيات شيلز ستقدم لك تجربة فريدة بالفعل.

اللؤلؤة للسياحة البحرية

اسكتشف روعة جزر الديمانيات مع مؤسسة اللؤلؤة للسياحة البحرية، حيث يمكن أن تتاح لك فرصة مشاهدة أحد الحيتان أو أسماك القرش أو فوج من الدلافين.

المهاجر

ليكن المهاجر للسياحة البحرية دليلك في مجموعة رائعة من المغامرات البحرية، ومنها رحلات الغوص لاستكشاف جزر الديمانيات وما يحيط بها من شعاب مرجانية وحياة بحرية غنية ورحلات الصيد في المياه العميقة والرحلات البحرية لمشاهدة الغروب مع رحلات مشاهدة الدلافين والتخييم والمبيت في هذه الجزر.

الصباح لليخوت

اسكتشف الطبيعة العمانية المذهلة من على متن يخت الصباح الرائع، واستمتع بالمناظر الخلابة من سطح اليخت أو ضع قناع الغوص لمغامرة مميزة تحت الماء، أو اكتف بالإسترخاء والإستمتاع برحلة لمشاهدة الغروب أو جولة بالقارب إلى بندر الخيران وشاطئ القرم وجزر الديمانيات من مرسى الموج.

الزهراء

يجمع يخت الزهراء الفاخر بين الجمال العربي الأصيل والراحة والمرافق العصرية، ويمكنه أن يستضيف عدداً يصل إلى 25 شخصاً في الرحلات اليومية أو 12 شخصاً للإقامة في ستة قمرات مخصصة للمبيت، إلى جانب تقديم أفضل الخدمات والمأكولات على متن اليخت.

أمران مارين

تقدم أمران مارين لليخوت الفاخرة رحلات متخصصة وجولات مثالية صُممت لتلبي رغبات الضيوف إلى عددٍ من الوجهات في بحر عُمان.

بلو ويف

سواء كان طلب زواج أو ذكرى سعيدة أو يوم ميلاد، يمكن لفريق بلو ويف عُمان أن يبتكر أجواء خاصة مميزة لكم ولأحبائكم. يعمل فريق بلو ويف عُمان بتصميم التجارب البحرية المميزة كالإبحار والغوص أو الجولات في الجزر، حيث يسعى لتلبية جميع احتياجاتكم لتستمعوا بيوم لا ينسى.

هرمز للمغامرات السياحية

هرمز للمغامرات السياحية، بقيادة الكابتن ناصر الغداني، تقدم لكم ولعائلاتكم وأصدقائكم فرصة استكشاف عدد من أروع السواحل العمانية الجميلة بفضل رحلاتها البحرية المتخصصة، كما يمكن تصميم كل رحلة لتلبي جميع متطلباتكم.

مرمر بوتس

تقدم مرمر بوتس عروضاً فريدة لتجربة عُمانية أصيلة في عرض البحر وذكريات لا تنسى. اجمع أصدقاءك وعائلتك للاحتفال بأية مناسبة خاصة في المياه العُمانية الجميلة وأبحر في رحلة عند الغروب، أو احجز رحلة خاصة إلى جزر الديمانيات.

مزايا لرحلات اليخوت الفاخرة

توفر مزايا لرحلات اليخوت الفاخرة لكم عالماً ساحراً في الجزر المنعزلة والكهوف الهادئة على طول سواحل بحر عُمان.

رحلات عُمان البحرية

تفخر رحلات عُمان البحرية بقدرتها الفريدة على تنظيم العديد من الرحلات اليومية المميزة، التي لا تنسى لأكثر من 10 سنوات للمقيمين وزوار السلطنة على السواء. تهدف الشركة إلى تزويد الضيوف بتجربة عالمية المستوى بأعلى معايير الراحة والسلامة على الإطلاق، سواء كان ذلك في الغطس الحر أو الغوص واستكشاف الحياة البحرية والتخييم في محمية جزر الديمانيات أو رحلة خاصة لجزيرة الفحل ومشاهدة الدلافين أثناء الغروب.

أكاديمية عمانتا لغوص السكوبا

استمتع بالغوص في المياه العمانية المذهلة وتعرّ على عالم غني بالتنوع والحياة البحرية بتوجيه الخبراء المؤهلين والمحترفين في أكاديمية عمانتا لغوص السكوبا.

يوني بوتس

مع يوني بوتس يمكنك الإستمتاع برحلة بحرية مذهلة مع الأصدقاء، بالإضافة إلى تجارب ركوب الجت سكي والقوارب المستأجرة والرياضات المائية كالوقوف على ألواح التزلج وركوب الأمواج.