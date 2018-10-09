كيفية علاج أكزيما الجلد التأتبيّة

تعد أكزيما الجلد التأتبيّة (الربو الجلدي) من الأمراض الجلديّة المنتشرة بنسبة 2 – 5% عند الأطفال و 10% عند البالغين، حيث تختلف أعراض هذا المرض من شخص لآخر، كالحكة، الالتهابات، جفاف وأحمرار البشرة، ويطلق مصطلح (تأتبي) عندما تظهر ثلاثة أعراض، وهي التهابات الجلد المزمنة والحساسية والربو، حيث أكدّت عِدّة دراسات أن المريض يحتاج دائمًا لخدش جلده للتخلص من شعور الحكة الذي يرافقه، ولا يشعر بأنه يخدش المنطقة المصابة؛ لأنه لا يستطيع التحكّم بهذا الشعور، لكن بالمقابل عليه أن يعي أن الحك باستمرار قد يفتح الطريق لدخول البكتيريا إلى الجلد وبالتالي حدوث الالتهابات.

عند إصابة الأطفال بهذا المرض يبحث الأهل عن كل طرق العلاج، وغالبًا ما يكون هذا الطريق طويلًا جدًا وشاقًا، وقد ينتقل هذا المرض بالعدوى إلى جميع أفراد العائلة، لذلك عليهم أخذ الحذر ومراقبة الطفل لمنعه من حك جلده باستمرار.

ولذلك ينصح الأطباء دائمًا باستخدام مرهم بيدياسين كمساعد في عملية شفاء الآفات المرتبطة بالتهاب الجلد التأتبي، فهو مرتكز على مادة السيليكون بتقنية المايكروسين التي لها تأثير إيجابي في معالجة الربو الجلدي.

يمكن استعمال البيدياسين لكل الأعمار خلال فترات الرطوبة والجفاف للربو الجلدي، كما يمكن استخدامه لفترات طويلة دون أن يُحدث آثارًا جانبيّة، وهو مُناسب طبيًّا للوقاية من الالتهابات والميكروبات، تخفيف الحكة، خالٍ من المنشطات، آمن بحيث يمكن استعماله حول الفم والعين والأنف، نسبة الهيدروجين فيه محايدة، غير سام وغير مزعج للجسم، إضافةً الى أنه يساعد على الترطيب أثناء تشكيل طبقة حماية ضد الغزو الفيزيائي والكيميائي والميكروبي لآفات التهاب الجلد التأتبي، كما بيّنت النتائج أن الحكة تتراجع بنسبة 50% في اليوم الأول بعد الاستعمال و 85% في اليوم الثالث، ولهذا يعد جيل البيدياسين هو العلاج الأمثل لأكزيما الجلد التأتبية.