“ذا رتريت نخلة دبي إم جاليري” يعيد إطلاق باقة “ون داي رتريت” الشاملة

أعلن ’ذا رتريت نخلة دبي إم جاليري‘، المنتجع الصحي الشامل، عن إعادة إطلاق باقته الجديدة ’ون داي رتريت‘، مع تقديم المزيد من الأنشطة التي تجدد الجسم والذهن لمساعدة سكان دبي على الاستمتاع بالهدوء والسكينة بعيداً عن حياة المدينة الصاخبة، وتشتمل الإضافات الجديدة للبرنامج على توفير علاج الوجه والجسم بالتبريد الباعث على النشاط، إضافة إلى تجربة سبا فاخرة لمدة 30 دقيقة وجلسة علاج بالأوكسجين لتنشيط الجسم.

وتشكل هذه العلاجات إضافة تثري سلسلة العلاجات الموجودة مسبقاً، والتي تم ابتكارها على يد أطباء مختصين في مجال الصحة، وتشمل اليوغا والتأمل والاستشارات التي يقدمها الأخصائيون وجلسات تدريب اللياقة البدنية والوجبات الصحية الثلاث الطبيعية المتوازنة. وتحافظ الباقة على قيمتها البالغة 999 درهمًا إماراتيًّا للشخص الواحد متضمنة إقامة مجانية لليلة واحدة في إحدى غرف الفندق المجهزة على نحو أنيق وفاخر.

باقة ’ون داي رتريت‘

تبدأ التجربة باستخدام العلاج بالعطور والألوان ومشروبات منعشة للتخلص من سموم الجسم، ويتولى فريق الفندق تقديم شرح عن مزايا وفوائد المغامرة التي سيخوضها الضيوف. وتصحب النشاطات الجماعية العديدة ضيوف الفندق في رحلةٍ لاستعادة النشاط وتجديد الحيوية، بما فيها استشارة أخصائي العلاج الطبيعي ومدرب الصحة.

ويشار إلى أن ’ذا رتريت نخلة دبي يطلّ على الواجهة البحرية المميزة للهلال الشرقي في جزيرة النخلة جميرا، ويضم 255 غرفة وجناحًا.