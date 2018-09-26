توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين “إرم نيوز” و “يلا موتورز”

أعلن موقع “إرم نيوز” شراكة مع موقع “يلا موتور” بهدف توفير محتوى متطور عن صناعة ورياضة السيارات.

وقال نارت ابزاخ، المدير العام لشركة “Skapere” بأن هذه الشراكة تأتي في وقت تشهد قوانين الأسواق السعودية ومجال صناعة السيارات تغييرات إيجابية للغاية. مما يوفر قاعدة تعاون واسعة بين إرم نيوز، من خلال وكيلها شركة سكابير (Skapere) للتسويق والتقنية الرقمية، وموقع يلا موتور لتزويد جمهورها بدليل سيارات حديث ودقيق يتم تحديثه باستمرار لتلبية طلبات المشترين.

وسيتمكن كل من الرجال والنساء من مواكبة أحدث أسعار السيارات الجديدة والمواصفات والمميزات والمنافسين والصور.

وأضاف نارت بأن إرم نيوز ستوفر لجمهورها فرصة استعراض أكثر العلامات التجارية شهرةً من خلال النقر على شعارها فقط. مشيرًا إلى أن هناك قسمًا مختَصًا لأشهر السيارات التي يهتم بها المشترون في السعودية. وبالإضافة إلى ذلك، ستزود إرم نيوز مشتري السيارات بأداة للمقارنة بين السيارات. بهدف منح المستخدمين فرصة التحقق من وقائع مختلفة عن السيارات التي في ذهنهم أثناء عملية شراء السيارات، كما ستوفر هذه الأداة لمشتري السيارات مقارنة مواصفات وأسعار السيارات بسرعة.

وحسب نارت أنه بمجرد أن ينقر المستخدمون على أي علامة تجارية، سيتمكنون من تصفح كل المحتوى المتاح مع وصف مختصر عن كل ماركة وسعر أولي للسيارات، وبعد النقر على طراز السيارة المهتم بها المشتري، سوف ينتقل المتصفح إلى صفحة مخصصة حيث سيتمكن المشترون من رؤية الصور التفصيلية والخصائص والمواصفات حسب طراز السيارة. كما سيكون هناك روابط تختصر على المشترين التوَجه للسيارات المنافسة للطراز نفسه.

وبموجب الاتفاق ستكون سكابير الممثل الحصري لمبيعات هذا القسم من الإعلانات وإنشاء حلول إعلانية حديثة لمعالجة معظم القضايا الشائعة في المملكة العربية السعودية وشؤونها.

وأعرب نارت ابزاخ، المدير العام لشركة “Skapere”عن حماسته وسروره بالشراكة قائلًا: “نحن متحمسون ومسرورون لنكون شركاء مبيعات مع مثل هذه الأسماء الرائدة كـَ إرم نيوز ويلا موتور. مضيفًا أن هذ الشراكة تمثل فرصة عظيمة لنا لمواصلة مساعدة شركائنا على التواصل مع العملاء الذين يستخدمون أحدث التقنيات والأدوات”.

هذا وقال جورج بياليد، المدير العام في يلا موتور: “نحن سعداء بأن نصبح شركاء مع إرم نيوز وسكابير. هذه الشراكة مهمة للحفاظ على العمل لتحقيق رؤيتنا من حيث تمكين المشترين والبائعين من اتخاذ القرارات الأكثر فعالية والأهم من حيث التكلفة أثناء شراء سيارة. وإضافة إلى ذلك، سيساعدنا هذا في دعم تواجدنا الحالي في السعودية.

نبذة عن إرم نيوز:

إرم هو موقع إخباري عربي تم إطلاقه في 18/5/2013، من منطقة الحرة للإعلام في أبو ظبي توفور54، وقد حرص إرم نيوز على توفير محتوى منوَع لجذب أكبر شريحة من الزوار، بمتوسط يومي زاد على 200000 زيارة، وبمجموع أكثر من 6 ملايين زيارة شهرية وبمعدل تصفح يزيد عن 15 مليون متصفحاً شهريًا.

وغالبية زوار الموقع من منطقة الخليج حيث تصل نسبة الزوار في الخليج 65٪ من إجمالي نسبة الزوار، وأكثر من نصف الزوار هم من السعودية وحدها.

نبذة عن يلاموتور.كوم

شركة يلاموتور هي شركة تابعة لموقع بيتكوم الرائد للتوظيف في الشرق الأوسط، تم إطلاقها عام 2012 ونمت لتصبح مرجع السيارات الأكثر شعبية وثقة في المنطقة. ومع هدف تبسيط عمليات البحث عن السيارات والشراء والبيع، فإنها تخدم أكثر من 1,000,000 مشتري سيارات شهريًا وتحمل معلومات حديثة لأكثر من 75 علامة تجارية تباع في المنطقة.

تقدم يلاموتور دليلًا خاص لمشتري السيارات يعرض الأسعار والمواصفات والميزات لكل نوع من أنواع السيارات التي يتم بيعها في السوق، حيث تزوّد زوار الموقع بمجموعة فعَالة من الأدوات لاتخاذ قرار شراء صحيح، إلى جانب أحدث طرازات السيارات الدولية الإقليمية وأخبارها وتجارب القيادة من داخل المنطقة وخارجها.

تحرص يلاموتورعلى استخدام أدوات التسوق العملية مثل قسم العروض الخاصة المميزة وأداة لمقارنة السيارة بعمق وقسم السيارات المستعملة مع أكثر من 16.000 سيارة، وبهذا يسهل فهم سبب اختيار يلا موتور لتصبح أسهل بوابة للسيارات الرائدة في المنطقة.