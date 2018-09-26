مطعم “800 بيتزا” يطلق عرضاً مميزاً ليوم واحد فقط

كشف ’800 بيتزا‘، مطعم البيتزا الإيطالية العريقة النقاب عن عرضه الفريد بمناسبة مرور 11 سنة على انطلاق العلامة منذ عام 2007. واحتفاءً بهذا النجاح المتواصل، أطلقت العلامة العصرية عملية تجديد شاملة لصورتها بدءاً من الشعار الرئيسي وصولاً إلى قائمة الطعام وعبوات البيتزا.

وفي عرض ’800 بيتزا‘ المميز هذا، يحظى أول 20 عميل في دبي على حسومات تبلغ 50% على طلبات البيتزا التي تتجاوز قيمتها 50 درهم إماراتي، وذلك في يوم الأربعاء، 26 سبتمبر فقط. ولا يتطلب الأمر من عشاق’800 بيتزا‘ إلا الاتصال على الرقم 80074992 لخدمات التوصيل وطلب البيتزا “الرقيقة، الخفيفة والمقرمشة” التي تشتهر بها العلامة.

وتعد ’800 بيتزا‘ عملاءها بتقديم قائمة شهية من أًصناف البيتزا الرومانية الأصيلة التي تتميز بطبقتها الرقيقة المقرمشة، بما فيها بيتزا كلاسيكية بالكمأة (59 درهم إماراتي) المزينة بالكمأة السوداء المبشورة فوق طبقة من جبنة موزاريلا وجبنة بارميزان المبشورة مع الفلفل الأسود المطحون؛ إلى جانب بيتزا ’مرجريتا كون بوفالا‘ الكلاسيكية (59 درهم إماراتي)، والتي يُشار إليها باسم ملكة عالم البيتزا، وهي محضرة من جبنة موزاريلا الجاموس تحديداً وصلصة الطماطم مع الريحان وزيت الزيتون. وتبرز الإضافة الأحدث إلى القائمة كخيارٍ شهيٍّ لا يُقاوم، إذ تعدّ البيتزا النباتية الكلاسيكية (46 درهم إماراتي) من الفلفل الحلو المشوي بالفرن مع البصل الأحمر والزيتون الأسود والبركولي والذرة تعلوها طبقة من صلصة الطماطم والجبن النباتي.

هذا وتفخر علامة ’800 بيتزا‘ بتقديم أجود أصناف الباستا اللذيذة، وتدعو ضيوفها للتلذذ بخياراتها الشهية في جميع فروعها والاستفادة من خيار التوصيل إلى المنزل.

كما وحرصت علامة ’800 بيتزا‘ على تصميم علب البيتزا ببراعة متقنة تُظهر مفهوم العلامة وأسلوبها الجديد الذي ينضح بالحداثة ضمن قالبٍ ينبض بالحيوية. وتواصل العلامة سعيها لمواكبة أحدث التوجهات بما يضمن تلبية أذواق عملائها، علاوةً على استقطاب عملاء جدد من الجيل الشاب الشغوف بالصيحات العصرية والذي تجذبه أساليب التغليف المبتكرة والمذاق الفريد. هذا وكانت العلامة قد أثرت مؤخراً قائمة الطعام بخيار البيتزا النباتية لتلّبي بذلك رغبات جميع روادها من عشاق الأنظمة الصحية المحددة متيحةً لهم الاستمتاع بمذاق الجبن اللذيذ.