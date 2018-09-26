آربان رتريت يرحب بالمجموعة الثانية من المطاعم في ياس مول

كشفت آربان رتريت -منصة تقديم الطعام في أبوظبي التي حظيت بشهرة واسعة في مجال تقديم الطعام ولفتت الأنظار إليها في الإمارات العربية المتحدة- النقاب عن مجموعتها المتناوبة، وعن تقديمها 8 بائعين جدد للطعام في موقعها بياس مول.

تشمل المطاعم الجديدة بيتزا العجين وديلي، وفلافل بوينت، وكريباهوليك، وروتس بيسترو، ورولين إنديا، وريفولوشن كيتشن، وشوروز لاند، وآيس بانز. ونزولاً على رغبة زبائننا الكرام سيبقى مطعم المأكولات البحرية الفلبيني ومطعم أوف ذا هوك في المجموعة المتناوبة الثانية.

تأتي الإضافات الجديدة الرائعة بمجموعة متنوعة من أشهى الأكلات لترضي جميع الرغبات والأذواق. يمكنك تناول أشهى المكسرات الصحية من “روتس” الذي سيقدم أطباقاً مغذية عضوية مثل الفيرجر (البرجر النباتي) والشطائر، أما محبو تناول الحلويات فسيحبون إبداعات الآيس كريم الجديدة المليئة بالألوان المبهجة والمزدانة بحلوى الفاكهة من آيس بانز أو حلوى التشوروز اللذيذة الشهية من تشوروز لاند.

لم ننسَ في المجموعة المتناوبة الجديدة عشاقَ الأكل العِراقي؛ حيث تضم المجموعة فنونَ طهي من جميع أنحاء العالم بدءاً من المكسيك وصولاً إلى الهند، ليقدم مطعم ماريا بونيتا شرائح الناتشو ذات الطابع المكسيكي والبوريتو والتاكو، ويقدم مطعم رولينغ إنديا اللفائف الهندية الشهية وأطباق الأرز اللذيذة. أثناء رحلتنا في عالم الطهي حول العالم توقفنا أمام أطباق الشرق الأوسط ليقدم مطعم فلافل بوينت الفلافل الشهية ولفائف الصاج ذات المذاق الطيب. وفيما يتعلق بالأشخاص الذين لم يكتفوا بالأوقات الممتعة والنكهات الشهية التي قدمها مطعم أوف ذا هوك فليتنفسوا الصعداء وليسعدوا؛ حيث سيعود إليهم مطعم المأكولات البحرية الفلبيني مجداً طوال 3 أشهر أخرى.

أصبح آربان رتريت واحداً من أكثر وجهات الطعام انتشاراً ورواجاً في أبوظبي منذ انطلاقه في شهر يونيو وذلك بعد تأسيسه من قبل دانا الشريف، حيث كان الهدف من وراءه أن يُصبح أكبر منصة لدعم المواهب المحلية ومساعدتهم على الانطلاق وابتكار أحدث التوجهات في قطاع المأكولات والمشروبات في الشرق الأوسط.

يتواجد آربانن رتريت في الطابق الثاني بياس مول. تعمل هذه المنصة من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً من الأحد إلى الخميس، ومن الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 12 مساءً يومي الجمعة والسبت.