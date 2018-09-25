فندق بارك حياة يطلق الوجهة الجديدة للمطاعم الفاخرة بدبي: ذا بروميناد

يدعو مجمع ’ذا بروميناد‘، الوجهة الاستثنائية لأطايب المأكولات بمدينة دبي، زواره الأعزاء للانغماس في تجارب الطعام المتنوعة التي سيتيحها لهم مع بداية الموسم الجديد وذلك ضمن 5 وجهات متفرّدة بأسلوبها ومجتمعة في موقع واحد.

ويستأثر هذا المقصد المميز بموقع استثنائي يجاور صفحة المياه النقية لخور دبي، ويضمّ أماكن رائعة لتناول الطعام تشتمل على مطعم “براسيري دو بارك” المستوحى من عبق المتوسط، حيث يقدم وجبات لا يمكن مقاومتها كطبق جبنة فيتا مع البطيخ الأحمر، وقاورما الحمّص، وسلطة التبولة، وفطائر اللحم، ولحم خدّ العجل.

أما مطعم “نويبيه”، فيجسد فلسفة مطبخ جزيرة كيب كود الأمريكية بأجوائه الساحرة والهادئة ذات الطابع البحري المميز، حيث يتيح فرصة الاستمتاع بأشهى المشروبات والكوكتيلات الفاخرة مع الإطلالات الرائعة على مياه الخور المتلألئة والأفق الخلاب لمدينة دبي. كما ويدلل المطعم ضيوفه بأشهى الأطباق والمأكولات المحضرة من ثمار البحر الفاخرة، كما يقدم لهم مجموعةً من العروض اليومية.

وبدوره نجح مطعم “تاي كيتشن”، الشهير بوجباته المستوحاة من أصالة المطبخ التايلندي وطهاته القادمين من تايلند، في اكتساب محبة العملاء من خلال استحضار الأجواء الحماسية لشوارع بانكوك النابضة بالحياة. ويتميز المطعم بأجواء حيوية وثلاثة مطابخ حية تقدم نكهات تايلندية غنية، متيحاً بذلك لضيوفه اختبار تجربة طعام استثنائية لا نظير لها.

وفي نهاية اليوم، يدعو ركن المشروبات “سفنتي” ضيوفه إلى الاسترخاء مساءً وسط أجواءٍ كلاسيكية تعود بهم إلى سبعينيات القرن الماضي، مع التلذذ بتناول باقة من الكوكتيلات الكلاسيكية المفضلة التي يحضرها مجموعة من السقاة المهرة.