مطعم سمبوسك يقدم أصالة المطبخ اللبناني في الإمارات

يستمر مطعم “سمبوسك” في فندق روزوود أبوظبي في إطلاق جملة من العروض المميزة المستلهمة من المطبخ اللبناني، وذلك تزامناً مع حلول الموسم الشتوي، ويعتبر مطعم سمبوسك وجهة مثالية تستقطب محبي اللقاءات الاجتماعية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك للاستمتاع بأجواء استثنائية ضمن بيئة مستوحاة من الثقافة اللبنانية العريقة، حيث التراس الخارجي الذي يشرف على الواجهة البحرية ، وتشكيلة من المشروبات والأطباق اللبنانية، مما يتيح أمام الضيوف أجواءً مسائيةً مفعمةً بالمرح والترفيه.

يذكر أن كافة الأطباق والوجبات يتم تحضيرها تحت إشراف الشيف التنفيذي اللبناني عماد زلوم رئيس الطهاة في مطعم سمبوسك والمشرف العام على المطابخ العربية في فندق روزوود أبوظبي، ويمتلك الشيف عماد خبرة تتجاوز 14 عاماً في مجال الإشراف على عمل أبرز المطاعم العربية واللبنانية في الإمارات العربية المتحدة، حيث شكّل شغفه الكبير في ابتكار أشهى الأطباق الفريدة بتوفير بيئة ودودة ومضيافة يلتمس فيها الضيوف حفاوة الاستقبال والراحة، وفي الوقت ذاته يشجع الشيف عماد أفراد فريقه على الإبداع بشكل مستمر ما يجعلهم يبادلونه الالتزام بتقديم أفضل ما لديهم.

وعمل الشيف عماد في مطعم “سمبوسك” في فندق ’روزوود أبوظبي‘ منذ بداية افتتاحه، وقد لعب بدءاً من اليوم الأول دوراً كبيراً في تطوير المطعم وتعزيز نموه ونجاحه، كما استطاع من خلال توظيف خبرته ومهاراته أن يجعل من “سمبوسك” أحد أفضل وأهم المطاعم اللبنانية في الإمارات، ويتطلع الشيف عماد من خلال دوره الجديد كرئيس طهاة المطبخ العربي في فندق روزوود أبوظبي إلى تحسين القائمة والموائد العربية في مطاعم العلامة بشكل مبتكر ومبدع، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مفهوم المطبخ العربي ويثري قائمة الطعام بما يتناسب مع مختلف المناسبات العربية بما في ذلك شهر رمضان الكريم، كما يسعى الشيف عماد لمساعدة فريق قسم المبيعات للترويج للمطبخ العربي في الفندق وما يقدمه من عروض وأصناف جديدة، ويحمل الشيف عماد في جعبته خبرة متميزة ومعرفة كبيرة بالمكونات والوصفات اللبنانية والعربية.

هذا ويقدم مطعم سمبوسك يومياً من الساعة 12 وحتى 3 ظهراً عرض قائمة غداء الأعمال، والذي تتضمن أطباقه الرئيسية خيارات مثل فيليه السمك والدجاج والعرايس، ويتم تقديم خيارات القائمة من المقبلات والوجبات الرئيسية مقابل 85 درهم إماراتي للشخص الواحد فقط ، ولمحبي المقبلات اللبنانية يقدم المطعم عرض ‘سموكن مازه’ في الفترة ما بين الغداء المتأخر والعشاء الباكر من الساعة الثالثة عصراً وحتى السابعة مساءً، ويضم العرض مجموعة من المقبلات الباردة والساخنة الى جانب ٣ خيارات من الأطباق الرئيسية، وهي أطباق شيش طاووق وكباب الدجاج، وصدور الدجاج المشوية مع الثوم والتي يتم تقديمها مع كريم الثوم والبطاطس المقلية والعصير كل ذلك بــــتكلفة 150 درهماً للشخص الواحد فقط.