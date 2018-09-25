حبتور بالاس يعين مديرًا عامًا جديدًا

يعلن فندق حبتور بالاس، LXR Hotels & Resorts في قلب الحبتور سيتي والذي أعيد تسميته مؤخرًا، عن تعيين وائل معتوق بمنصب مدير عام جديد للفندق.

وسيتولى معتوق من منصبه الجديد مهمة تعزيز مكانة حبتور بالاس، LXR Hotels & Resorts بوصفه واحدًا من الفنادق الفاخرة الرائدة في دبي، إلى جانب الإشراف على كافة العمليات اليومية، ونسب الإيرادات، ومستوى رضى النزلاء عن تجربة الإقامة. كما سيقوم بتطوير استراتيجية العمل وترسيخ موقع العلامة الفندقية، بالإضافة إلى التوسع والاستثمار في أسواق دولية جديدة.

يتمتع معتوق بخبرة تمتد لاكثر من 20 عامًا في مجال الضيافة الفاخرة والمطاعم، إذ عمل مع مجموعات فندقية رفيعة المستوى في العديد من الدول حول العالم، بما فيها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وعمان، ولبنان، وكندا.

بدأ معتوق مسيرته المهنية في بيروت، أدرك حينها شغفه الحقيقي، مما دفعه لاختيار دراسة فرع إدارة الضيافة في كل من كندا وفرنسا ولبنان، لتضمن خبرته محليًا العمل بمنصب مدير الأغذية والمشروبات في فندق ريتز كارلتون دبي لأكثر من عامين.

وحول ذلك، قال معتوق: “إنني سعيد جدًا بكوني أصبحت جزءًا من حبتور بالاس، LXR Hotels & Resorts وأشكر الحبتور للضيافة على تسليمي هذا المنصب الجديد”.

وأضاف: “يشرفني أن أكون أول مدير عام لأول علامة فندقية ضمن مجموعة LXR التابعة لهيلتون الدولية، وأتطلع بشوق لبدء العمل واستقبال الضيوف من مختلف أنحاء العالم في هذا الفندق الذي يمثّل رمزًا للنجاح في قلب دبي”.

يشغل حبتور بالاس موقعًا هامًا في الحبتور سيتي، هو أول منتجع متكامل في دبي، مرتبط بالجو عبر مهبط الطائرات الموجود في حديقة الفندق، والبحر عبر قناة دبي المائية، والأرض عن طريق شارع الشيخ زايد. ويتمتع الفندق بموقع مركزي ضمن المنشأة التي تشكل معلمًا يعكس نمط الحياة المتطور بموقعها على ضفاف قناة دبي المائية، وبجانب فندقين آخرين مميزين، وثلاثة أبراج سكنية فخمة، والأتريوم” بالإضافة إلى عرض لا بيرل من دراغون حيث يقدم أول عرض مسرحي مائي يحاكي أجواء مسارح لاس فيغاس.

يجسد الفندق نمط الفنون المعمارية الجميلة وتعكس ديكوراته الداخلية طراز الكلاسيكية الحديثة التي تمتاز بها فرنسا، وتزينه الحدائق الوارفة الممتدة على وسع النظر والتي تتجلّى للضيوف ما إن يدخلوا بالسيارات عبر بوابة المدخل الرئيسي المهيبة. ويتمتع حبتور بالاس بديكور رائع وتصاميم داخلية فخمة تكمّلها عناصر مميزة أبرزها درج كبير باهر، وثريات أنيقة، وأعمال فنية تم اختيارها بعناية، بالإضافة إلى لوحة جدارية رائعة تضفي جوًا فريدًا على المكان.

ويضم الفندق بالمجمل 234 غرفة بتصميم فاخر بما فيها 52 جناحًا فخمًا يوفر أقصى مستويات الراحة والفخامة بما في ذلك الخادم الشخصي لكل ضيف. ويحتضن الفندق جناح سير “وينستون تشيرشيل” وجناح “بنتلي” الخاص والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والمؤلف من غرفة نوم واحدة.

يقدم حبتور بالاس الذي يتمتع بسمعة عالمية المستوى في دبي كوجهة رئيسية لتناول الطعام، تجارب مختلفة ضمن سبعة مطاعم ومقاهٍ بما فيها مطعم “وورلد كت ستيك هاوس” الحائز على جوائز. ويمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع برحلة تخاطب الحواس في “سيلك سبا” الذي يتسم بديكور مميز وتأثيرات كلاسيكية، ويقدم علاجات خاصة للتجديد وإعادة الحيوية. كما تضم المرافق الفاخرة مسبحين على السطح بالإضافة لمركز لياقة بدنية مفتوح على مدار الساعة.

يذكر أن فندق حبتور بالاس يقع في الحبتور سيتي التي تتم إدارتها بالكامل من قبل الحبتور للضيافة، ذراع الضيافة لمجموعة الحبتور في دبي.