الفائزون بمبادرة المبتكرين الشباب دون الـ 35 عامًا يعرضون قصص نجاحهم في “إيمتيك مينا”

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن الفائزين بمبادرة المبتكرين الشباب دون سن الـ 35 عاماً التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، في يوليو الماضي.

جاء ذلك ضمن فعاليات مؤتمر إيمتيك مينا للتقنيات الناشئة الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل بالتعاون مع “هيكل ميديا” وتستضيفه دبي للمرة الأولى في المنطقة يومي الأحد والاثنين 23-24 سبتمبر، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء والمتحدثين الرسميين والمتخصصين في مختلف مجالات التقنيات الناشئة من جميع أنحاء العالم.

واستضافت منصة المؤتمر الفائزين في جلسات تفاعلية عرضوا خلالها تجاربهم وقصص النجاح التي عاشوها، وشاركوا الحضور بالمؤتمر رؤاهم واستعرضوا طموحاتهم المستقبلية.

شباب مبتكرون من مختلف أنحاء المنطقة

وشملت قائمة الفائزين مبتكرين شبابًا من مختلف أنحاء المنطقة، ضمت كلًّا من تقى الهنائي وعيسى باسعيد من الإمارات العربية المتحدة، وسديم المري من المملكة العربية السعودية، ومنذر أبو رميلة وعبد المحسن الحسيني من الأردن، ومروان أبو ديب من لبنان، وعبد القادر نصر الدين بلقاسم من الجزائر، وفراس خليفة من سوريا، وعماد المسعودي من اليمن، وديريا باران من تركيا.

وتم اختيار الفائزين لتميزهم في مجالات مختلفة تنوعت بين الطب الحيوي والحوسبة والاتصالات والطاقة وتطوير البرمجيات والبنية التحتية وشبكة الإنترنت، والتي تُسهم جميعها في تطوير المدن الذكية. وسيحصل الفائزون على فرصة طرح ابتكاراتهم أمام مجموعة من المسؤولين وصناع القرار وقادة الشركات في المنطقة.

وتهدف قائمة المبتكرين الشباب دون سن الـ 35 عاماً إلى تكريم جهود أصحاب الابتكارات الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عاماً، واستعراض إنجازاتهم في عدة مجالات بما في ذلك التكنولوجيا الطبية والحوسبة والاتصالات وريادة الأعمال والطاقة والوسائط وشبكة الإنترنت والمدن الذكية.

مشاركة واسعة في المبادرة

وتلقت المبادرة أكثر من 400 طلب ترشيح، جرى اختيار 54 منها للمرحلة النهائية وعرضها على لجنة تحكيم مكونة من مسؤولين وخبراء في مجالات متعددة، عملت على تقييمها بما يتناسب مع التوجهات الحالية في التكنولوجيا.

تكريم الابتكار والشباب المبدع

يذكر أن قائمة “مبتكرون دون 35” ظهرت للمرّة الأولى عام 1999 في مجلة “إم.آي.تي تكنولوجي ريفيو” التي تصدر في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي كانت تختار المبتكرين الشباب الذين قدموا إسهامات ستلعب دوراً كبيراً في تطوير المدن الذكية.

وقد شهد اليوم الأول من المؤتمر أيضاً إطلاق النسخة العربية من مجلة “إم.آي.تي تكنولوجي ريفيو” باللغة العربية، الموجهة إلى المهتمين بالتقنيات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر نشر محتوى علمي ومعرفي موثوق وعالي المستوى عن النسخة العالمية من المجلة.

مؤتمر متخصص في التقنيات الناشئة

ويُعدُّ مؤتمر إيمتيك أحد أهم الأحداث السنوية العالمية التي يتم خلالها عرض أبرز الاختراعات والتطورات الجديدة في مجال التكنولوجيا الحديثة ويجمع رواد التكنولوجيا والأعمال والثقافة تحت مظلة واحدة تتيح لهم فرصة التواصل وتبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على التقنيات الحديثة المبتكرة ومناقشة كيفية تأثيرها على حياة المجتمعات في المستقبل؛ ما يساهم في دفع التطور والتغيير في الاقتصاد العالمي وقطاع الأعمال وإحداث تغيير في نمط الحياة.