والدورف أستوريا في رأس الخيمة وجدة تطرح تجارب تحفّز الأدرينالين لعشاق المغامرة

طرحت علامة والدورف أستوريا باقة من التجارب المليئة بالإثارة للباحثين عن المغامرة والمتوفرة عبر منصة هيلتون الجديدة المبتكرة التي تقدم مجموعة من التجارب الحصرية ضمن علاماتها الفاخرة.

تقدم تجربة ركوب سيارات السوبر الجديدة بفندق والدورف أستوريا في رأس الخيمة للضيوف فرصة مميزة للارتقاء بمستوى إقامتهم مع تجربة مفعمة بالحماس متيحة لهم قيادة واحدة من أكثر السيارات الرياضية روعة وقوة في العالم والانطلاق في رحلات لاستكشاف الطرق الجبلية المتعرجة والطرق الساحلية التي تشتهر بها الإمارة.

وتتيح هذه الباقة المخصصة لعشاق سيارات السرعة، تجربة سيارة فيراري 488 سبايدر، أو لامبورجيني هوراكان، أو بورش 911 إس، لمدة أقصاها أربعة أيام وقيادتها بمسافة 600 كم إلى 1200 كم.

وللضيوف الأقل خبرة بالطرق الثانوية والطبيعة الوعرة االتي تميّز جبال الحجر، سيتولى الدليل السياحي إرشادهم حول أفضل أماكن القيادة كي يستطيعوا اكتشاف المواقع والحصول على أقصى درجات المتعة أثناء ركوب هذه السيارات المدهشة. وفي حال أرادوا الانطلاق بالرحلة من دون مساعدة يمكنهم الاعتماد على كتيّب للاستدلال واكتشاف الإمارة بأنفسهم.

وعلاوة على ذلك، توفر هذه التجربة في والدورف أستوريا، جرعة إضافية من الأدرينالين مع أطول مسار انزلاقي بالعالم في جبل جيس الذي يعد أعلى جبال الإمارات. حيث سيقطع الضيوف المسار الذي يرتفع 1680 مترًا فوق مستوى سطح البحر مسافة 2.6 كم وبسرعة تصل إلى 150 كم في الساعة.

وبعد هذه التجارب الحافلة، يمكن للضيوف الاسترخاء في واحد من أجنحة الفندق الفاخرة التي تكشف عن إطلالات خلابة لمشهد غروب الشمس على الخليج العربي، قبل التوجه للطابق الأرضي والتمتع بتجربة طعام في أحد المطاعم الراقية ذات الخمس نجوم.

أما فندق والدورف أستوريا جدة – قصر الشرق فيدعو الضيوف للاستمتاع بتجربة الغوص الفريدة حيث يتاح لهم كشف الأسرار الخفية للبحر الأحمر واستكشاف عجائب ما تحت الماء في واحدة من أعمق البحيرات في العالم ومشاهدة الشعاب المرجانية الشهيرة في البحر الأحمر التي يبلغ عمرها 5 آلاف سنة.

وبعد انتهاء المغامرة، يمكن للضيوف الاسترخاء والتمتع بالشاي مساءً في “لاونج أمواج” بفندق هيلتون جدة المجاور الذي يكشف عن إطلالات رائعة على البحر.

وتشكل تجارب والدورف أستوريا الجديدة المليئة بالإثارة جزءًا من مجموعة من التجارب المدهشة المتوفرة عبر منصة هيلتون الفاخرة الجديدة. وقد تم تصفية التجارب المتاحة ضمن فنادق ومنتجعات والدورف أستوريا، وفنادق ومنتجعات كونراد، في المنصة وفقًا للحواس الخمس، لتتيح المجموعة للضيوف التمتع بالمذاقات المحلية والتعرف على مختلف الثقافات.

وتتضمن تجارب فندق كونراد القاهرة ركوب الجمل ومشاهدة الأهرامات، أما كونراد مكة فيوفر للزائرين جولة تعريفية لمكة المكرمة، بينما يقدم فندق كونراد اسطنبول البوسفور جولة على متن اليخت الخاص الفاخر.