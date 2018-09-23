عروض برانش إيطالية متنوعة يطلقها مطعم بيتشه

يدعو مطعم ’بيتشه‘ الواقع في فندق ’هيلتون دبي جميرا‘ ضيوفه للانغماس في تجربةٍ مترفة والتلذذ بتناول ألذ الأطباق الإيطالية الأصيلة. حيث سيحرص رئيس طهاة المطعم الشيف دافيدي جارديني على ترك لمسته المميزة خلال إعداده قائمة طعام محضرة خصيصاً تزخر بالأطباق الشهية التي تنضح بنكهة الكمأة السوداء، ليستمتع الضيوف بكل لقمة من وجبتهم.

وتضم قائمة الطعام أطباقاً لذيذة، مثل طبق المقبلات اللذيذ لوافي نوافو وهو عبارة عن البطاطس المشوية وفوندو البارميزان وقطع مبروشة من الكمأة السوداء يعلوه كريمة بياض البيض وصفار البيض المقرمش (مقابل 80 درهم إماراتي)؛ وطبق معكرونة تاليوليني بالبيض مع الكمأة السوداء، وهو طبق مكون من معكرونة تاليوليني المحضرة محلياً المحضرة مع زبدة الكمأة وفتات الخبز وقطع الكمأة السوداء.

أما الطبق الرئيسي، فقد اختار فريق الطهاة رومبو إن جياردينو مع الكمأة، وهو عبارة عن شرائح سمك الطربوت المطهوة تعلوها قطع الخضار والكمأة السوداء ومجروش البندق. ويمكن للضيوف التلذذ بقائمة طعام الكمأة المؤلفة من أربعة أطباق والمحضرة خصيصاً بمنتهى الإتقان مقابل 450 درهم إماراتي، أو تذوق كل طبق على حدى بأسعار تبدأ من 80 درهم إماراتي للطبق الواحد.

*عرض خاص*

اسم العرض: أطباق الكمأة السوداء الخاصة

التاريخ: من 24 ولغاية 29 سبتمبر

التوقيت: من الساعة 12:30 ظهراً وحتى 3:30 بعد الظهر، ومن 7 مساء وحتى 11:30 ليلاً.

السعر: 450 درهم إماراتي لقائمة طعام الكمأة المؤلفة من أربعة أطباق

أسعار الأطباق الخاصة تبدأ اعتباراً من 80 درهم إماراتي