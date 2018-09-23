“إيمتيك مينا” يبحث دور التقنيات الناشئة في صناعة المستقبل

انطلقت اليوم الأحد 23 سبتمبر في دبي، فعاليات مؤتمر “إيمتيك مينا”للتقنيات الناشئة برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتومولي عهد دبيرئيس المجلس التنفيذيرئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل للمرة الأولى في المنطقة بالتعاون مع مؤسسة هيكل ميديا يومي الأحد والاثنين 23-24 سبتمبر.

وشهدت الفعاليات حضور معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، وسعادة عبدالله بن طوق الأمين العام لمجلس الوزراء، وخلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء والمتحدثين الرسميين ونحو ألف من المتخصصين في مختلف مجالات التقنيات الناشئة من جميع أنحاء العالم.

وناقش المؤتمر خلال اليوم الأول مجموعة من الموضوعات الحيويةالتي تهم العالم والمنطقةوفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والحكومات الذكية المستقبلية والأمن السيبراني وتطوير مدن صديقة للبيئة في المنطقة، إضافة إلى مستقبل البنية التحتية وأحدث التقنيات المبتكرةلتوليد وتخزين الطاقة وتصميم وإدارة المدن الذكية وتطبيقات تقنيات النانو، ومستقبل العالم بعد نحو 30 عاماً من اليوم.

وأكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل خلال كلمته الافتتاحية أن هذا المؤتمر الذي يجسد الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويُعقد برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبيرئيس المجلس التنفيذيرئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، يركز على تسريع عملية الابتكار والارتقاء لمكانة دبي كمركز عالمي لصناعة المستقبل وتوظيف التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي في صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقال بلهول: “إن استضافةدبي لمؤتمر إيمتيك للتقنيات الناشئة والعديد من الفعاليات والمؤتمرات التي تعنىبالتكنولوجياالمستقبلية الناشئة، يعزز مكانتها كوجهةً عالميةً للابتكارويحقق رؤية قيادتناالاستباقية والهادفةلمواصلةمسيرة بناءالمستقبل، وأدركنا أن هذه المهمة على الرغم من حجمها الضخم ليست مستحيلة، فعملنا في مؤسسة دبي المستقبل على تسريع عملية الابتكار عبر إطلاق مجموعة من المنصات والمبادرات الرامية إلى تطوير التكنولوجيا ووضع نظام حيوي للابتكار، والتي تسعى إلى جمع العقول المبدعة من جميع أنحاء العالم للعمل والتعاون لما فيه خير البشرية”.

مشاركة عالمية واسعة

وشملت قائمة المشاركينفي فعاليات اليوم الأول عبدالسلام هيكل الرئيس التنفيذي لمجموعة هيكل، وصالح الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة “ألف للتعليم”، وسيم سيكوت مستشار السياسة الرقمية لحكومة جمهورية استونيا، إضافة إلى مجموعة من قادة التكنولوجيا والأعمال والمجمعات في المنطقة والعالم، وأعضاء من الهيئة التدريسية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا “أم.آي.تي”، وممثلين عن مجموعة من الشركات الوطنية والإقليمية والعالمية.

حوار بين المجتمعات والشركات والمبتكرين

وقال عبدالسلام هيكل الرئيس التنفيذي لمجموعة هيكل: “نحن سعداء للغاية بتنظيم واستضافة مؤتمر “إيمتيك مينا” في إمارة دبي التي تعُد مركزاً إقليمياً للأعمال، حيث نسعى إلى توفير منصة يمكن من خلالها تسليط الضوء على التقنيات الناشئة على المستوى العالم وأثرها على المنطقة”.

وأضاف: “هنالك ضرورة لإطلاق حوار بين المجتمعات والشركات والمبتكرين بهدف تعزيز عملية نمو المدن واقتصادها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتُعد عملية تحديد التحديات والفرص بمثابة الخطوة الأولى في هذا الإطار، وبالتالي فإن مهمتنا تتثمل في مساعدة المجتمعات على الوصول إلى أهدافها الحالية”.

مجلة عالمية رائدة باللغة العربية

وشهد اليوم الأول من المؤتمر إطلاق النسخة العربية من مجلة “إم.آي.تي تكنولوجي ريفيو”باللغة العربية، الموجهة إلى كافة المهتمينبالتقنيات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر نشر محتوى علمي ومعرفي موثوق وعالي المستوى عن النسخة العالمية من المجلة،والتي تمكنهم منالاطلاع على المئات من المقالات عن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والأمن السيبراني، إضافة إلى تحديات وفرص المدن الصديقة للبيئة في المنطقة والعالم.

وقالت إليزابيث برامسون بوردو الرئيس التنفيذي لمجلة “أم.آي.تي تكنولوجي ريفيو” الصادرة عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: “تسعى المجلة إلى جمع صناع القرار حول العالم لتقييم الوضع الراهن بهدف الوصول إلى قرارات أفضل، ويتاح لنا من خلال مؤتمرات إيمتيكاستعراض نتائج الأبحاث والدراسات للوصول إلى الجمهور المستهدف، ونهدف من خلال مجلتنا إلى الوصول إلى القراء وتقديم البيانات المفيدة التي ستمكنهم من تطبيق الأبحاث في مشاريعهم الحالية”.

وتعتبر مجلة “إم آي تي ريفيو العالمية” التي صدر عددها الأول عام 1899 من أقدم المجلات المتخصصة في التكنولوجيا على مستوى العالم، وهي الجهة التي تنظم النسخة العالمية من مؤتمر “إيمتيك” الذي يستضيف قادة كبرى الشركات لمشاركة الرؤى والخبرات حول التكنولوجيا الناشئة وعن آخر التوجهات التي تغير مجتمعات المستقبل.

قائمة بارزة من الشركاء الرعاة

يذكر أن مؤتمر إيمتيك للتقنيات الناشئة ينعقد برعاية كل من هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وبلدية دبي، ومجموعة شركة بترول الإمارات الوطنية، وشركات “ألغوريثما” و”بارسونس” و”أوداسيتي” و”تحالف الإمارات للحلول التقنية و”ترانستك”.