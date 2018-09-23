مجموعة بارسيلو الفندقية تعلن بدء عملية تجديد شاملة لفندق الشارقة جراند

أعلنت “مجموعة بارسيلو الفندقية” عن إطلاقها عملية تجديد شاملة لفندق “الشارقة جراند” التابع لها، وذلك بغرض جعله أكثر تلاؤماً مع الهوية البصرية لسلسلة فنادق ’أوكسيدنتال‘ المنطوية تحت مظلة المجموعة.

ويتميز الفندق بموقع مميز في مركز وجهات الضيافة النابض بالحياة، وعلى مقربة من قلب مدينة الشارقة وعدد من أبرز معالمها المميزة مثل “ميغا مول” و”مربى الشارقة للأحياء المائية”، فضلاً عن إطلالاته على الساحل، وبالإضافة لذلك، يضمن موقع الفندق القريب من طريق الشيخ زايد للزوار وصولاً سهلاً إلى “دبي مول” ووجهة “لامير” الشاطئية العصرية ومنطقة “برج داون تاون” ذات الطابع التقليدي، فضلاً عن غيرها من أبرز الوجهات الاستثنائية في دبي، هذا وقد حظي الفندق خلال سنوات عمله الطويلة بمكانة مرموقة كأحد الوجهات المفضلة ضمن الأسواق السياحية المحلية والعالمية.

وبهذه المناسبة، قال أحمد شعبان فرنانديز، نائب الرئيس لشؤون المبيعات والتسويق لدى فنادق ومنتجعات “بارسيلو” في الخليج العربي: “أولينا الكثير من الاهتمام والتركيز تجاه عمليات تجديد فندق “الشارقة جراند”، حيث كرسنا لهذا الغرض باقة مميزة من الموارد لضمان تمتع كافة جوانب الفندق بالصورة البصرية والمعايير المطلوبة لعلامة “أوكسيدنتال”، المنطوية تحت مظلة “مجموعة بارسيلو الفندقية”.

التصميم الجديد

بالنظر إلى الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها فندق “الشارقة جراند” ضمن الأسواق السياحية المحلية والعالمية، فسيتم العمل على النهوض بمعايير الضيافة في الفندق إلى مستويات جديدة، وذلك عبر التجديد الكامل الذي سيشمل نواحي التصميم والمرافق ووسائل الراحة، مع المحافظة على ميزاته الحالية في مجالات استقبال وتجارب الضيوف.

هذا وستخضع ردهة الفندق والمساحة الخاصة بتجارة التجزئة للعديد من التحسينات الإضافية، فيما سيتم إجراء عملية تجديد كاملة لكافة المطاعم القائمة ضمن الفندق، وذلك بهدف جعلها أكثر ملائمة لتجارب الزوار، فضلاً عن إضافة عدد من منصات الطهي الجديدة، كما ستركز عمليات التجديد على تحديث المطعم المتواجد على مقربة من الشاطئ وغيرها من المرافق الترفيهية، وبالإضافة لذلك، سيتم بناء مطعم بطابع رياضي جديد كلياً، وذلك بغرض تلبية احتياجات الضيافة والراحة المتوقعة لزوار المدينة من عشاق وهواة الرياضة.

وخلال عام 2019، سيستمتع ضيوف الفندق بأرقى تجارب الضيافة والخدمة ضمن الغرف والأجنحة بحلتها الجديدة، والتي ستتفرد بتصاميم مفتوحة تتميز بلمسات لونية مشرقة مع إضاءة طبيعية رائعة، بما يسهم في توفير أجواء استثنائية باعثة للاسترخاء والراحة.

وبالمقارنة مع الطراز الذي يتميز به الفندق حالياً، ستطرح عمليات التجديد منهجية جديدة في أرجاء المنشأة تستخدم عناصر لونية من اللون الأبيض اللطيف مع لمسات من الأزرق الساطع، لتضفي مزيداً من الحضور اللوني الأخّاذ على نمط الديكورات الداخلية، وإلى جانب الطراز الذي يعكس الأناقة والرقي، سيحظى الزوار بتجربة إقامة فريدة يعززها موقع الفندق الشاطئي الجذاب، مع الأرصفة ومساحات الاسترخاء الجديدة المزمع إضافتها، إلى جانب إمكانية الوصول إلى الشاطئ طوال اليوم وممارسة تشكيلة واسعة من الرياضات الشاطئية، والتي تتيح لجميع الضيوف على اختلاف أعمارهم فرصة قضاء أروع الأوقات المفعمة بالتسلية والمرح، كما ستسهم المنطقة المخصصة لتناول الطعام في تلبية كافة احتياجات وأذواق الضيوف، وذلك خلال استمتاعهم بأروع الأوقات التي توفرها الأنشطة والرياضات الشاطئية المتنوعة.